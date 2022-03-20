أستراليا تحظر صادرات خامات الألومنيوم لروسيا

قالت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد إنها فرضت حظرا فوريا على صادرات الألومينا وخامات الألومنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا في إطار عقوباتها المستمرة ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.



وقالت الحكومة الأسترالية في بيان مشترك من عدة وزارات، بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء، إن "روسيا تعتمد على أستراليا في الحصول على ما يقرب من 20 في المئة من احتياجاتها من الألومينا".



وأضافت أن هذه الخطوة ستحد من قدرة روسيا على إنتاج الألومنيوم وهو سلعة تصدير مهمة لروسيا.



وقال البيان إن "الحكومة ستعمل عن كثب مع المصدرين والنقابات العمالية التي ستتأثر بالحظر لإيجاد أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية".



وتمتلك شركة التعدين الانجليزية الأسترالية ريو تنتو حصة تبلغ 80 في المئة في شركة كوينزلاند ألمونيا في مشروع مشترك مع شركة روسال انترناشونال الروسية، ثاني أكبر منتج للألمونيوم في العالم.



وكانت أستراليا قد فرضت في الأسبوع الماضي عقوبات على رجلي أعمال روسيين على صلة بصناعة التعدين ، أحدهما الملياردير أوليج ديريباسكا الذي يمتلك حصصا في شركة كوينزلاند ألمونيا.



وقال البيان إن أستراليا فرضت في المجمل حتى الآن 476 عقوبة على 443 شخصا، من بينهم رجال أعمال مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و 33 كيانا، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي في روسيا وجميع الكيانات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد.

وكانت فرضت أستراليا عقوبات على 11 مصرفا ومؤسسة حكومية روسية أخرى، بما في ذلك صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.



وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، في بيان نشرته عبر موقع الخارجية الأسترالية، إن "قائمة العقوبات اليوم تشمل صندوق الثروة الوطني لروسيا ووزارة المالية في روسيا الاتحادية. وبالنظر إلى الإدراج الأخير في القائمة لبنك روسيا المركزي، فإن عقوبات أستراليا تؤثر الآن على جميع هياكل الدولة الروسية المسؤولة عن إصدار أو إدارة الديون السيادية".



وفرضت السلطات الأسترالية عقوبات على بنوك مثل "سبيربنك" و "جازبروم بنك" و "في إي بي" و "في تي بي" و"روسيلخزبانك" و"سوفكومبنك" و"نوفيكومبنك" و"ألفا بنك" و "بنك موسكو الائتماني.



ووفقا لباين، تمثل هذه البنوك 80٪ من إجمالي الأصول المصرفية الروسية.