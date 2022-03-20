رابط بوابة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة لعام 2022 .. يُعتبر تقديم الشكاوى والاستعلام عن نتيجة الشكاوى والتظلمات لبرنامج تكافل وكرامة من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين، حيث يبحث المواطنين على جميع المعلومات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة التي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي ضمن خطة الدولة للارتقاءبالمواطن المصري وتوفير كافة سبل الدعم له.

كا ما تريد معرفته عن برنامج تكافل وكرامة

وتستعرض "الدستور" فى السطور التالية كافة المعلومات الخاصة برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك لعام ٢٠٢٢.

ضوابط تمنعك من الحصول على دعم تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي



في برنامج تكافل وكرامة هو برنامج أطلقته الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة المواطنين بشكل لأساسي، ولكن هناك مجموعةمن الضوابط الخاصة بالبرنامج والتي تمنع المواطنين من الاستفاده منه، والتي تتمثل أهمها، ملكية لأرض زراعية تتسع لنصف فدان أوأكثر، أو ملكية لعقار أو أكثر بخلاف السكن، أو إيجار لأرض زراعية مساحتها فدان أو أكثر، أو الملكية لمحل تجاري أو أكثر، وذلك إذا مسجل أو غير مسجل.

امتلاك توك توك يمنعك من الحصول على دعم تكافل وكرامة

ومن ضمن الأشياء التي تمنع التمتع بمعاش تكافل وكرامة، هي ملكية لرؤوس مواشي بغرض التجارة، بداية من عدد ثلاثة أو أكثر، والملكية لسيارات أو توك توك، أو جرارات، أو أي مركبة أخرى، وامتلاك الفرد لمشروعات خاصة أو مشارك فيها، وذلك إذا كانت مسجلة أو غيرمسجلة، إلى جانب ذكر قيمة المشروع، وامتلاك الفرد لمعدات ثقيلة، ومن أمثالها: اللودر، أو ماكينة الطحن، أو خلاط البناء.

أوراق الحصول على دعم تكافل وكرامة

وفى حال الرغبة فى الحصول على دعم تكافل وكرامة فيجب توافر بعض الأوراق ومنها، بطاقة الرقم القومي سارية، قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال، صورة من بطاقة التموين، قيد مدرسي لجميع الأطفال.

رابط الاستعلام عن الدعم المالي للتكافل والكرامة