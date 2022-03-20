الأحد 20 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط بوابة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة لعام 2022

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

رابط بوابة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة لعام 2022 .. يُعتبر تقديم الشكاوى والاستعلام عن نتيجة الشكاوى والتظلمات لبرنامج تكافل وكرامة من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين، حيث يبحث المواطنين على جميع المعلومات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة التي اطلقته وزارة التضامن الاجتماعي ضمن خطة الدولة للارتقاءبالمواطن المصري وتوفير كافة سبل الدعم له.

 

كا ما تريد معرفته عن برنامج تكافل وكرامة

 

وتستعرض "الدستور" فى السطور التالية كافة المعلومات الخاصة برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وذلك لعام ٢٠٢٢.

 

ضوابط تمنعك من الحصول على دعم تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي
 

في برنامج تكافل وكرامة هو برنامج أطلقته الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة المواطنين بشكل لأساسي، ولكن هناك مجموعةمن الضوابط الخاصة بالبرنامج والتي تمنع المواطنين من الاستفاده منه، والتي تتمثل أهمها، ملكية لأرض زراعية تتسع لنصف فدان أوأكثر، أو ملكية لعقار أو أكثر بخلاف السكن، أو إيجار لأرض زراعية مساحتها فدان أو أكثر، أو الملكية لمحل تجاري أو أكثر، وذلك إذا مسجل أو غير مسجل.

 

امتلاك توك توك يمنعك من الحصول على دعم تكافل وكرامة 

ومن ضمن الأشياء التي تمنع التمتع بمعاش تكافل وكرامة، هي ملكية لرؤوس مواشي بغرض التجارة، بداية من عدد ثلاثة أو أكثر، والملكية لسيارات أو توك توك، أو جرارات، أو أي مركبة أخرى، وامتلاك الفرد لمشروعات خاصة أو مشارك فيها، وذلك إذا كانت مسجلة أو غيرمسجلة، إلى جانب ذكر قيمة المشروع، وامتلاك الفرد لمعدات ثقيلة، ومن أمثالها: اللودر، أو ماكينة الطحن، أو خلاط البناء.

 

أوراق الحصول على دعم تكافل وكرامة

وفى حال الرغبة فى الحصول على دعم تكافل وكرامة فيجب توافر بعض الأوراق ومنها، بطاقة الرقم القومي سارية، قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال، صورة من بطاقة التموين، قيد مدرسي لجميع الأطفال.

رابط الاستعلام عن الدعم المالي للتكافل والكرامة

رابط بوابة الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة لعام الاستعلام برنامج تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة لعام ٢٠٢٢

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤسسة ثقافية لـ«حياة كريمة»

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