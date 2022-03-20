مهرجان الإسماعيلية يكرم الناقد السينمائى محسن ويفى

أقام مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، حفل خاص لتكريم الناقد الفني الكبير الراحل محسن ويفى، بحضور زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، وبحضور أبنته جميلة ويفى، التي أعدت كتابًا يحمل أسم "محسن ويفى .. مختارات نقدية"، وذلك على هامش الْيَوْمَ الثالث من فعاليات المهرجان في دورته الثالثة والعشرون.

و أدار الندوه الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين، الذي قال إن الكتاب الذي أعدته جميلة ويفى أستغرق حوالي عامين في الإعداد حتى تتمكن من جمع مختارات لدراسات ومقالات لمحسن ويفى، ورحلته مع النقد السينمائي.

بدأت جميلة ويفى كلامها قائلة: اتوجة بالشكر إلى مهرجان الإسماعيلية و إدارته متمثلة في زينب عزيز، و رئيس المهرجان المخرج سعد هنداوي، و الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، لحرصهم الشديد على خروج الكتاب للنور، و لتكريم والدي.

وقالت إن الكتاب بدأت فكرته منذ عام 2019 من قبل رئيس المهرجان السابق الناقد عصام زكريا، وقد أستغرق اعداد الكتاب وقتًا وجهدًا كبيرًا وصعوبة في البحث؛ لأن والدي كان يكتب بيده فكانت هناك صعوبات في جمع هذه الأوراق التي منها من الدراسات والأبحاث التي لم تنشر، وقد تم جمع 750 ورقة وحاولنا اختزاله إلى 250 ورقة.

وعبرت زينب عزيز، رئيس المركز القومى للسينما، خلال التكريم عن سعادتها بتقديم كتاب الناقد السينمائي الكبير محسن ويفي في هذه الدورة، وتوجهت بالشكر إلى ابنته جميلة، لإهدائها هذا الكتاب فى الدورة.

حضر الاحتفالية عدد كبير من السينمائيين، منهم المخرج الكبير عمر عبد العزيز، والمخرج هانى لاشين، ومدير التصوير سمير فرج، والدكتور محسن أحمد، والناقد الفني ياقوت الديب، والأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندريه السينمائي الدولي.

كما تحدث في ندوه التكريم عدد كبير من السينمائيين، منهم مدير التصوير الدكتور سمير فرج، ومدير التصوير والمخرج محسن أحمد.

وقال المخرج مجدي أحمد على، إن محسن ويفى كان شديد الاستغناء لا يدق أبواب أحد، ولا يسعى أبدًا للظهور، وكان مستقلًا كامل الاستقلال، ولو تحدثنا عن شلة المنيل.

وأضاف إننا سجلنا مع جميلة 5 أيام للفيلم ، وعندها ماتريال خرافي للشلة، و استطرد قائلًا إن الشلة تعبر عن أراء الوطن، وهي مجموعة شديدة الخصوصية و غريبة، وصداقة مستمرة لمده 50عامًا، و إلى هذه اللحظه نتقابل، وكلنا ندعم جميلة ونستعجلها في طرح الفيلم لأنه وثيقة مهمة.