تفاصيل احتفال مهرجان الإسماعيلية بمرور 100 عام على ميلاد صلاح التهامي

بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المخرج الكبير صلاح التهامي نظمت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي في دورته الـ 23، احتفالية تكريم خاصة تم خلالها عرض مجموعة من أفلام المخرج الكبير صلاح التهامى والتى حملت اسم “4 أيام مجيدة رصدت لحظات تحويل مجرى النيل وإنشاء السد العالي”.

مهرجان الاسماعيلية

وقالت الناقدة ماجدة موريس التى أدارت ندوة التكريم: ما قدمه المخرج الكبير صلاح التهامى وثيقة مهمة لتوثيق مرحلة مهمة من مراحل تاريخنا المصري وهى لحظة تحويل مجرى النيل لإنشاء السد العالى وهي عبارة عن مجموعة حلقات من إنتاج جريدة مصر السينمائية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات.

مهرجان الاسماعيلية

واعتبرت ماجدة موريس أن ما قدمه من أفلام بديعة كان سببا في إنشاء السينما الجيدة فهو من أوائل من صنعوا الفيلم التسجيلي بشكل عام ، وطرحت سؤالا حول كيفية رجوع الأفلام التسجيلية إلى قوتها.

مهرجان الاسماعيلية

وقال المخرج سعد هنداوي إن السوق الرئيسي للفيلم التسجيلي كان القنوات الفضائية فى السنوات الماضية لكن حاليا موجود المنصات الفضائية ولابد أن يكون هناك إعادة نظر في التعامل بشكل عام مع الفيلم التسجيلي والنظر إلى آليات التسويق الخاصة بالفيلم التسجيل وهذا ما سنقدمه في مهرجان الإسماعيلية من خلال ماستر كلاس خاص بتسويق الفيلم التسجيلي.

مهرجان الاسماعيلية

وعن المخرج مجدي أحمد على قال إنه لابد أن يكون هناك مناخ من الحرية يتيح لكل الجهات الخاصة صناعة الأفلام ولكن المهم هو شكل الفيلم التسجيلي ،واضاف أن هناك قرار حكومي بعرض فيلم تسجيلى قبل الأفلام الخاصة لكن هذا القرار لا ينفذ.

أما الناقدة الفنية فايزة هنداوي قالت إن المركز القومى للسينما عليه دور كبير في صناعة الفيلم التسجيلي بشكل عام لأنه الجهة المنوطة بذلك خاصة أنه لدية وحده خاصه بدعم الأفلام الشبابية .

أما السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومى للسينما قالت: إننا كنا نتمنى غزارة من أفلام العظيم صلاح التهامى وفى النهاية اعتقد اننا الفائزون بعرض مجموعة من الأفلام لصلاح التهامى ونوجه النداء إلى الهيئة العامة للاستعلامات لأهداء تلك الأفلام إلى مجموعة من القنوات حتى يستفيدوا منها كل الأجيال.

مهرجان الاسماعيلية

وقال المخرج سعد هنداوي أننا طلبنا حلقات السد العالى بالكامل التى قدمها صلاح التهامى من الهيئة والبالغ عددها 30 حلقة غير أننا لم نتمكن من الحصول عليها كاملة فقد أرسلوا لنا 25حلقة ونتمنى أن يتم عرض كافة تلك الحلقات للجمهور بشكل عام.