نائب وزيرة التخطيط: الحكومة حريصة على تنويع مصادر التمويل وتحفيز الاستثمارات

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن الدولة حققت معدلات نمو كبيرة في الوقت الذي اجتاحت فيه أزمة فيروس كورونا العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن في ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، ووزير الإسكان د. عاصم الجزار، وزيرة الصناعة نيفين جامع.

وأكد نائب وزير التخطيط، أن الدولة تسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام، وفي سبيل ذلك اتخذت مجموعة من الإجراءات في ملف التخطيط ضمن خطة التنمية المستدامة مصر 2030، مُشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على تنويع مصادر التمويل وتحفيز الاستثمار والاستفادة من الأصول.

وكشف نائب وزيرة التخطيط عن تحديث رؤية مصر 2030 نظرًا لتغير الواقع السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل القضايا التي طرأت على الساحة مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية وغيرها.

من ناحية أخرى، قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدولة حققت طفرة في ملف التصدير، ليبلغ إجمالي الصادرات 32.4 مليار دولار.

وقالت وزيرة التجارة والصناعة: "لدينا خطة لوصول معدلات التصدير لـ١٠٠ مليار دولار، ونأمل أن يتجاوز العالم الأزمة الروسية الأوكرانية لتحقيق الأهداف ولدينا مخزون من السلع الاستراتيجية، واتخذنا إجراءات وقرارات للحفاظ على مخزون السلع الاستراتيجية.

وقالت الوزيرة: “نفخر بالمنتج المصري ولا بد من دعم شعار (صنع في مصر) وهناك توجيه من رئيس الوزراء، المهندس مصطفي مدبولي، بتشكيل لجنة بمشاركة القطاع الخاص والهيئات المتداخلة مثل وزارت المالية وهيئة الاستثمار، ولدينا ما يقرب من ١٠٠ إجراء تحفيزي لدعم الصناعة وهي إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل أيضا”.