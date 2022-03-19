المشدد 10 سنوات لمتهم بقتل مواطن بسبب علاقة آثمة بزوجته فى الخانكة

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، حكما يقضي بالسجن المشدد 10 سنوات، لعامل بمصنع ملابس، لاتهامه بقتل شخص بعد استدراجه لمنطقة غير مأهولة بالسكان لاكتشافه وجود علاقة غير مشروعة بين المجنى عليه وزوجة المتهم، باستخدام مطواة قرن غزال، وبراءة المتهمة الثانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل،

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13889 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2298 لسنة 2021 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمود ي ع"، 40 سنة، مقيم السلام، وزوجته "ر س ع"، 37 سنة، مقيمة بذات العنوان محافظة القاهرة، قتلا المجنى عليه "محمد ع خ"، 35 سنة، بعد أن استدرجاه لمنطقة غير مأهولة بالسكان بدائرة مركز الخانكة، وسدد الزوج له الطعنات على خلفية علاقة غير مشروعة بين المجنى عليه وزوجة المتهم.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من كشف لغز العثور على جثة شخص بمنطقة غير مأهولة بالسكان بالمنطقة بين مركز الخانكة والسلام، مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسد، حيث تبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات وحينما كشف زوجها العلاقة أمرها باستدراجه للمنطقة، وما إن وصلا حتى انهال عليه بالطعنات التى أودت بحياته على الفور، وتحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهمين على المستشار أحمد البوشى، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض جثة المجنى عليه للطب الشرعى لإعمال الصفة التشريحية والتعرف على سبب الوفاة، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بمنطقة نائية غير مأهولة بالسكان بدائرة المركز.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية، ورئيس مباحث المديرية، وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز وفريق البحث، وبالمعاينة والفحص تبين، أن المجنى يدعى "محمد ع خ"، 35 سنة، مقيم دائرة المركز، مصاب بـ 26 طعنة بأماكن متفرقة بالجسد، وأودت بحياته على الفور، جرى نقل الجثة لمستشفى الخانكة.

وكثف رجال المباحث التحريات، وبالفحص تبين أن المجنى عليه "محمد ع خ"، 35 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، كان على علاقة غير شرعية بسيدة "ر . ع"، 37 سنة، مقيمة بالسلام محافظة القاهرة، وعندما كشف زوج السيدة "محمود ع"، 40 سنة، مقيم السلام، علاقتها بالمجنى عليها، أمرها باستدراج المتهم لمكان الواقعة، غير مأهول بالسكان بالمنطقة الرابطة بين مركز الخانكة والسلام، وما إن وصل المجنى عليه للمكان حتى انهال عليه المتهم بالطعنات بسلاح أبيض "مطواة".

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز الخانكة السابق، عن الواقعة، وأقرا بصحتها، ليأمر رئيس النيابة بحبس المتهم وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض جثة المجنى عليه للطب الشرعى لإعمال الصفة التشريحية والتعرف على سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.