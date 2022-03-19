5 أبريل أولى جلسات محاكمة الطفل المتهم بقتل صغيرين فى حادث دهس بأكتوبر

أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بإحالة الطفل المتهم بقتل طفلين عن طريق الخطأ وإصابة طفلة أخرى، إلى محكمة أحداث الطفل، والتي حددت جلسة 5 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات المحاكمة.

كما أمرت أمرت جهات التحقيق في الجيزة، بإيداع الطفل المتسبب فى دهس 3 أطفال بمدينة 6 أكتوبر بأتوبيس في دار رعاية لمدة 7 أيام، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الحادث، كشفت المعاينة والتحريات، أن أتوبيسا يقوده طفل يبلغ من العمر 14 سنة، اصطدم بدراجة بخارية يستقلها طفلان وفتاة شقيقة أحدهما، ما أسفر عن مصرع الطفلين، وإصابة الفتاة.

تم ضبط قائد الأتوبيس، والاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.