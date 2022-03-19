السبت 19 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استغل مرضها.. المشدد 15 عاما لميكانيكى متهم بخطف طفلة واغتصابها بالخانكة

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات بنها، اليوم السبت، حكمًا يقضي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لميكانيكي موتوسيكلات مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة لاتهامه بخطف طفلة مستغلا مرضها وقلة إدراكها، والتعدي عليها تحت تهديد السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل. 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31007 لسنة 2021 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3320 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد س م"، 20 سنة، ميكانيكى موتوسيكلات، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، خطف الطفلة المجنى عليها "ج ع د"، 13 سنة، وذلك عن طريق التحايل مستغلا صغر سنها وقلة إدراكها وظروفها المرضية بأن استدرجها واهما إياها بمساعدتها فى شراء أغراضها، وقام بإقصائها عن أعين ذويها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تعدى على الطفلة المجنى عليها، وذلك عن طريق القوة، حيث أشهر بوجهها سلاحا أبيض "مطواة"، مهددا إياها بالإيذاء وتمكن بتلك الوسيلة من الاعتداء عليها، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

مستشارين اليوم السبت محكمة جنايات خطف طفلة السجن المشدد رئيس المحكمة موتوسيكلات

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