معاينة موقع مصرع ربة منزل وأطفالها الثلاثة في حريق بالقليوبية

انتقل فريق من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة لمعاينة موقع حريق شقة سكنية بشارع عزبة أبو السعود البحرية بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية والذى أسفر عن وفاة 3 أطفال وربة منزل، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثث الأطفال الثلاثة المتوفيين في الحادث وكذا مناظرة جثة أمهما والتصريح بالدفنة عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من العقيد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد مصرع ربة منزل وتدعى"ر.م.ا" 23 سنة وأطفالها "مكة ومعاذ وحنان" في حريق اندلع داخل شقة سكنية بشارع أبو السعود البحرية بحي شرق شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة والدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل الجثث إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فى سياق متصل، أكد شهود عيان على الواقعة، أن الأسرة "الزوج والزوجة وأطفالهم الثلاثة ليسوا من سكان المنطقة، ولا يعلم أحد عنهم أي معلومات، مؤكدين أن الزوجة كانت برفقة أطفالها الثلاثة بمفردهم داخل المنزل والزوج اختفى في ظروف غامضة.

أضاف شهود العيان أنه منذ حوالي أسبوعين نقل الزوج "عفش" المنزل وعند سؤاله أخبرهم "عندي ظروف"، موضحين أن الغريب في الأمر أن الزوجة وأطفالها جاءوا للمبيت في المنزل قبل الواقعة بيوم واحد، وتفاجا أهالي العزبة بالحريق صباح اليوم جراء انفجار أسطوانة البوتاجاز، حيث أتى الحريق على جميع محتويات الشقة، ومصرع الأم وأطفالها.

وأشار شهود العيان إلى أن الزوج يعمل في "جمع القمامة" وله عدة سوابق جنائية، إضافة إلى أنه لم يكن له أي علاقة بسكان العزبة، مؤكدين أن جميع سكان العزبة عائلة واحدة، والغرباء الذين يسكنون بها عددهم قليل.