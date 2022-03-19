السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاتحاد المصري للتأمين يكشف أعلى قيمة تأمين تم تحديدها للوحة فنية

المصري للتأمين
المصري للتأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن أعلى قيمة تأمين تم تحديدها للوحة فنية على مستوى العالم، حيث تعد أعلى قيمة تأمين معروفة للوحة هى 100 مليون دولار (53.55 مليون جنيه إسترليني) تم تقييمها لنقل لوحة الموناليزا (الجيوكندا (La Gioconda) بواسطة ليوناردو دافنشي (1452-1519، إيطاليا) من متحف اللوفر في باريس بفرنسا إلى واشنطن ثم إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لإقامة معرض خاص من 14 ديسمبر 1962 إلى 12 مارس 1963. ومع ذلك، لم يتم الانتهاء من التأمين حيث تبين أن تكلفة الاحتياطات الأمنية التى سيتم اتخاذها لحماية اللوحة أقل من تكلفة أقساط التأمين.

وأضاف المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم أنه تنبهت صناعة التأمين إلى أهمية الآثار وإلى ضرورة المحافظة عليها من جميع الأخطار التى يمكن أن تتعرض لها، وبالتالى تم تصميم منتجات تأمينية متخصصة لتغطية الخسائر أو الأضرار التى قد تتعرض لها الآثار أثناء تواجدها فى المتاحف أو أثناء نقلها ليتم عرضها فى معارض أو محافل دولية بالخارج. ومن ثم قامت العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين بتصميم وثائق تأمينية لتغطية الأضرار التى قد تتعرض لها المتاحف والآثار. 

وأكد الاتحاد المصري للتأمين أنه يعتبر تأمين الآثار من التأمينات المعقدة بسبب تعقيد طبيعة الخطر ذاتها وهذا للأسباب الآتية:

  1. صعوبة تحديد قيمة مبلغ التأمين لعدم وجود قيم سوقية أو قطع بديلة.
  2. وجود أساليب خاصة وفنية دقيقة للتعامل مع إدارة الخطر سواء خلال العرض أو التخزين أو النقل.
  3. وجود اهتمام كبير بالآثار من الرأى العام العالمى والمحلى مما يجعل الخسائر تكتسب أهمية وحساسية خاصة.

وأشار إلى أن وثيقة تأمين المتاحف متخصصة وهى تغطى جميع الأخطار التى تلحق بالممتلكات (مباني/مقتنيات أثرية) المراد التأمين عليها ضد الخسائر والأضرار المادية التى تلحق بهذه الممتلكات خلال فترة التأمين فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها بالوثيقة. 

وأوضح أن التغطية التأمينية الواردة فى الوثيقة حيث تعتبر وثيقة تأمين المتاحف وثيقة ممتلكات شاملة حيث أنها تقوم بتغطية جميع الأخطار من حريق وسطو كما تقوم الوثيقة أيضاً بتغطية القطع الأثرية خلال مرحلة النقل والتنقل أو خلال العرض فى المعارض الخارجية أو الداخلية؛ ويتم ذلك من خلال التأمين البحرى حيث يتم عادة تغطية الأعمال الفنية أو الآثار  From Nail To Nail، بمعنى أن التغطية التأمينية تصبح سارية المفعول من وقت تحرك الآثر من موضعه الأصلى فى بلد المنشأ وتستمر خلال المراحل المختلفة من تغليف وشحن وتفريغ ونقل وعرض فى الدولة المستضفية وحتى يرجع مرة أخرى إلى نفس الموضع الذى الذى أُخذ منه.

حماية مستوى ايطالي عرض تحف

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وائل لطفي

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