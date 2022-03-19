السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدا.. توقيع «السينما والواقع» والاحتفاء بـ خيري بشارة في مهرجان الإسماعيلية

المخرج خيري بشارة
المخرج خيري بشارة

تنظم إدارة الدورة الـ ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي، غداً الأحد، احتفالية خاصة للمخرج خيري بشارة، تحت عنوان "الاحتفاء بالبدايات" ضمن فعاليات المهرجان.

وسوف تبدأ فعاليات البرنامج بندوة الاحتفاء بالمخرج الكبير خيري بشارة وتديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي في تمام الساعة ٤ مساء، ويتم خلالها توقيع كتاب بعنوان "السينما والواقع" الذي قام بكتابته بشارة عن تجربته في السينما التسجيلية قبل أن يتجه إلى السينما الروائية، والذي يحتوي على نماذج من سيناريوهات أفلامه التسجيلية والمقالات الهامة التي تم نشرها عن هذه الأفلام.

ويعقب ذلك في تمام الساعة ٦ مساء عرض ٣ من أفلامه التسجيلية، والذي قام المهرجان بترميمهم وهم "طائر النورس _ يوميات طبيب في الأرياف _ و صائد الدبابات".

ويشهد المهرجان هذا العام 9 عروض عالمية أولى، وهي "باب الدنيا" من إخراج عبد الرحمن محمود، "إدريس" من إخراج أمير الشناوي، "آما- داس" من إخراج مارجا جوتيريز، "بين الزجاج والجدران" من إخراج رزان حسن، "الترومبون الذي أنقذني" من إخراج أنس صلاح الدين، "صرة الصيف" من إخراج سالم بلال، "أول آخر صيف" من إخراج ناستازجا جونيرا، والفيلم المصري “غريبان وليلى” من إخراج خالد منصور.

ويعرض المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فيلمين، وهما الوثائقي الطويل "الحدود" من إخراج سمارث ماهاچان، والروائي القصير "أصداء" من إخراج چوليان كوبرسي، و4 عروض دولية وهي، "الناقلات" من إخراج إيجور موستوفشيكوڤ، "زهور" من إخراج كريستيان إكسيبوليس، "أنا حالة طارئة" من إخراج راؤول دييز رودريجيز، وفيلم "الرحله الطويلة" إخراج علي كاظم.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز سنوياً بمحافظة الإسماعيلية، ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

عرض صور الاسماعيلى الدين النور صلاح الدين كتاب

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