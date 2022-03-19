السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عمرة رمضان 2022.. مخفضة في السعر ومقسّمة على 3 شهور (إنفوجراف)

عمرة
عمرة

بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب تداعيات كورونا، عاد توافد ضيوف الرحمن من المعتمرين على الأراضي المقدسة بعد فتح السعودية باب العمرة من جديد.

وألغت المملكة في 5 مارس 2022 جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، استعدادًا لأن يعود الوضع إلى طبيعته بالأراضي المقدسة، وهو الأمر الذي نتج عنه نشاط شركات السياحة الدينية التي نالها الكثير من الضرر طوال فترة التوقف.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار أن عدد المعتمرين هذا العام يقدر بـ 60 ألف معتمر يتم تقسيمهم على 3 أشهر (رجب - شعبان - رمضان) بمعدل 20 ألف معتمر كل شهر.

وفي إطار إلغاء المملكة للإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا ألغت كذلك السلطات السعودية إجراء تحليل الـpcr، وبذلك خٌفض سعر التكلفة بمبلغ يقرب من ألفين جنيه، كما أصبح أمام شركات السياحة فرصة لزيادة خط سير رحلاتها بدلاً من المدينة المنورة فقط ليكون هناك طريق أمامها بالسفر إلى جدة والطائف ما يوفر نحو 1300 جنيه على الأقل في سعر التذكرة، الأمر الذي ساهم في خفض أسعار برنامج العمرة خلال المرحلة المتبقية من الموسم بمبلغ يصل إلى (3) آلاف جنيه.

ويوفر إلغاء الحجر الصحي المؤسسي أمام شركات السياحة تسكين المعتمرين بالفنادق ثنائي أو ثلاثي أو رباعي ، فضلاً عن أن غالبية البرامج لن تشمل أي وجبات غذائية. 

وأوصت لجنة السياحة بمجلس النواب الحكومة بأربع توصيات بشأن أعداد المعتمرين وأسعار برامج العمرة مراعاةً للمواطن البسيط، واستمرارًا لجهودها واجتماعاتها بشأن موسم العمرة، وتشمل التوصيات ضرورة النظر في زيادة أعداد المعتمرين خلال شهري شعبان ورمضان، وإعادة تسعير برامج العمرة حتى تكون الرحلات في متناول المواطن البسيط، إضافة إلى إلغاء تكلفة مسحة تحليل PCR قبل السفر والعودة لتقليل التكلفة في برنامج العمرة، وكذلك عدم تحميل تكاليف انتقال الأطباء على شركات السياحة بما يحمل المعتمرين تكلفة إضافية.

العمرة رجب - شعبان - رمضان 60 ألف معتمر pcr إلغاء المملكة العربية السعودية لإجراءات الاحترازية الحجر الصحي

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وائل لطفي

البابا المصرى

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