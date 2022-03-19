بولندا تقترح فرض الاتحاد الأوروبى حظرًا شاملًا على التجارة مع روسيا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، اليوم السبت، إن بولندا اقترحت على الاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرًا شاملًا على التجارة مع روسيا، وحثت على تشديد العقوبات على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.

وأضاف مورافيسكي: "تقترح بولندا إضافة حظر تجاري إلى حزمة العقوبات هذه في أقرب وقت ممكن، بما يشمل ميناءيها البحريين، وكذلك حظر التجارة البرية، وسيؤدي قطع التجارة الروسية بالكامل إلى إجبار موسكو على النظر فيما إذا كان سيكون من الأفضل وقف هذه الحرب القاسية".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت، الأسبوع الماضي، على فرض حزمة رابعة من العقوبات على روسيا.

ولم تكشف عن تفاصيل العقوبات، لكن الرئاسة الفرنسية قالت إنه سيتم إلغاء وضع روسيا التجاري "كدولة أولى بالرعاية".

أعلنت قوات حرس الحدود البولندية الأربعاء، أن 1.893 مليون شخص فارين من أوكرانيا دخلوا البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وذكرت قوات حرس الحدود- في بيان نقلته قناة "تي في بي" البولندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن أمس فقط شهد دخول 66 ألفا و600 لاجئ إلى البلاد فارين من أوكرانيا.

وما زالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الأراضي الأوكرانية جارية، فيما يسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.