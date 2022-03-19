جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة محمد رمضان الدمرداش مدير إدارة الجمرك بالإنابة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران شركة العربية رقم 620 ، اشتبه حسن شرف مأمور اللجنة الجمركية في راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من لجنة الخط الأخضر بصالة الوصول .

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل في حقائبها أشياء ممنوعة اوما يستحق عنه سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي .

وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مينا فهيم راغب مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات وأجسام متماثلة.

وبالعرض على أحمد نبيل عبدالعظيم مدير الحركة قام بتكليف مجدي عزت مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة وشيماء علي عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيشها ذاتياً فتبين وجود 12 هاتف محمول ماركة ايفون ايفون و2 ساعة أبل ووتش مخبأة داخل حقائب الراكبة و10 هاتف ماركة آيفون مخبأة على جسم الراكبة .

وقرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب بمبنى رقم 1 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 10 لسنة 2022 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .