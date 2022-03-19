السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن مدينة القصير كاملةً.. غدًا

فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي عن جميع أنحاء المدينة، وذلك لبدء أعمال الصيانة للمحولات ومحطات توليد الطاقة.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة القصير في بيان لها، إنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن كافة انحاء المدينة، وسيبدأ فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا.

رئيس مدينة القصير يفتتح معرض "أهلا رمضان" 

كان افتتح اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، معرض "أهلا رمضان"، والمقام خلف مدرسة السلام الإعدادية بالمدينة، والذي يهدف في المقام الأول لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بمدينة القصير، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق، حيث يأتي المعرض لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدي لغلاء الأسعار.

وأكد رئيس مدينة القصير، بأنه تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر التى تؤكد اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير كافة السلع  أمام المواطنين طوال أيام الشهر الكريم مع مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن المعرض سيوفر جميع الاصناف المتنوعة بأسعار مخفضة، تحت إشراف إدارة التموين والغرفة التجارية المنظمة له.

فى ذات السياق أوضح ممثلو الغرفة التجارية بالمدينة أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية وادارة التموين لإقامة المعرض الذى يضم 30 محلاً تجاريًا لعرض منتجاتهم وأنشطتهم التى تتمثل فى اللحوم والأسماك والدواجن والسلع الرمضانية، بالإضافة إلى الملابس والأحذية والعديد من الأصناف.

وكان رئيس المدينة قاد حملة مكبرة على الأسواق خلال الفترة الماضية للتأكيد على ضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار، حيث شدد  على تكثيف دوريات المتابعة للتأكد من التزام التجار والبائعين بشروط البيع المناسب للمواطن.

كما تابعت إدارات المتابعة الميدانية والبيئة وقسم الأمن بالوحدة المحلية لمدينة القصير، وممثلي الطب البيطرى، منافذ بيع اللحوم المتداولة بمنافذ البيع، للتأكيد على صلاحيتها للاستخدام الآدمي وكذا معدل الأسعار.

وتابعت اللجنة طرح اللحوم بشادر مبادرة خير بلدنا بشارع جامعة الدول العربية، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمدينة وبعض محلات الجزارة بالمناطق المجاورة، حيث أكدت لجنة المتابعة بأن اللحوم تباع بأسعار مخفضة بها، وتراوحت الأسعار بالمبادرة إلى 130 جنيها، و بالشركة المصرية 95 جنيهًا. 

الاسواق السلع الغذائية توفير السلع الغذائية معرض أهلا رمضان تيار الكهربائي قطع التيار الكهربائي السلع الرمضانية التصدي لجشع التجار

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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