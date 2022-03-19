قريبا.. افتتاح براند رياضي عالمي في اوبن اير مول بمدينتي

قامت مجموعة طلعت مصطفى بتوقيع عقد مع شركة "ديكاتلون" العالمية لمستلزمات الألعاب الرياضية ، لافتتاح أحدث فروعها قريباً في أوبن آير مول – مدينتي .

تم توقيع الاتفاقية في حفل رسمي أُقيم في أوبن اير مول بمدينتي ، وقام بالتوقيع كل من السيد عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والسيد إريك بودان " Eric Bodhuin " ، المدير التنفيذي لـ ديكاتلون مصر .

وتعد "ديكاتلون" من أكبر العلامات التجارية الأوروبية المتخصصة في مجال المعدات والملابس والأدوات الرياضية ، وهي العلامة التجارية الوحيدة في مصر التي توفر كافة المستلزمات الخاصة بأكثر من 50 لعبة رياضية في محل رياضي واحد.

وبدأت شركة "ديكاتلون" في تصنيع الملابس الرياضية في مصر منذ عام 2010 ومنذ عام 2018 بدأت "ديكاتلون" في افتتاح متاجرها الرياضية في مصر. وتمتلك "ديكاتلون" العالمية ما يقرب من 1697 متجراً منتشرة في اكثر من 62 دولة حول العالم

ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع.

وتم تشغيل أوپن آير مول جزئياً منذ عام 2019 مع افتتاح اثنين من مبانيه الثمانية ، وهما مبنى E الذي يضم كارفور هايبر ماركت ، والآخر مبنى D الذي يشمل مجمعًا سينمائيًا يضم 15 شاشة عرض سينمائية مزودة بأحدث تقنيات العرض الخاصة .

وقامت إدارة أوبن آير مول بافتتاح المبنى الثالث، ويضم الـ “Food Hall” أو قاعة طعام تلبي جميع الأذواق وتشمل أفضل سلاسل المطاعم العالمية والإقليمية والمحلية، كما تم افتتاح المبنى الرابع ، و يضم اكستريم لاند، وهو مركز ترفيهي عائلي مصمم بشكل فريد من شأنه أن يقدم تجربة فريدة في التسوق والترفيه لكل أفراد العائلة .

كما يقدم المول لزواره والمتسوقين تجربة لم يسبق لها مثيل في مصر، حيث سيضم عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول ويصحب المتسوقين في جولات مليئة بالمرح للاستمتاع بالإطلالة الفريدة على البحيرات الصناعية.

ويقع أوبن اير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب ، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع و أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة ، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة . وعلى الرغم من أنه لم يتم تشغيل المول بالكامل بعد، إلا أن الأوبن اير مول يشهد إقبالًا بمتوسط 45 ألف زائر يوميا.