السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قريبا.. افتتاح براند رياضي عالمي في اوبن اير مول بمدينتي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

قامت مجموعة طلعت مصطفى بتوقيع عقد مع شركة "ديكاتلون" العالمية لمستلزمات الألعاب الرياضية ، لافتتاح أحدث فروعها قريباً في أوبن آير مول – مدينتي .

تم توقيع الاتفاقية في حفل رسمي أُقيم في أوبن اير مول بمدينتي ، وقام بالتوقيع كل من السيد عمر هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، والسيد إريك بودان " Eric Bodhuin " ، المدير التنفيذي لـ ديكاتلون مصر .

IMG-20220319-WA0028

وتعد "ديكاتلون" من أكبر العلامات التجارية الأوروبية المتخصصة في مجال المعدات والملابس والأدوات الرياضية ، وهي العلامة التجارية الوحيدة في مصر التي توفر كافة المستلزمات الخاصة بأكثر من 50 لعبة رياضية في محل رياضي واحد.

IMG-20220319-WA0024

وبدأت شركة "ديكاتلون" في تصنيع الملابس الرياضية في مصر منذ عام 2010 ومنذ عام 2018 بدأت "ديكاتلون" في افتتاح متاجرها الرياضية في مصر. وتمتلك "ديكاتلون" العالمية ما يقرب من 1697 متجراً منتشرة في اكثر من 62 دولة حول العالم 

IMG-20220319-WA0025

ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط ، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و 8 مباني تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية ، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع.

IMG-20220319-WA0026

وتم تشغيل أوپن آير مول جزئياً منذ عام 2019 مع افتتاح اثنين من مبانيه الثمانية ، وهما مبنى E الذي يضم كارفور هايبر ماركت ، والآخر مبنى D الذي يشمل مجمعًا سينمائيًا يضم 15 شاشة عرض سينمائية مزودة بأحدث تقنيات العرض الخاصة .

وقامت إدارة أوبن آير مول بافتتاح المبنى الثالث، ويضم الـ “Food Hall” أو قاعة طعام تلبي جميع الأذواق وتشمل أفضل سلاسل المطاعم العالمية والإقليمية والمحلية، كما تم افتتاح المبنى الرابع ، و يضم اكستريم لاند، وهو مركز ترفيهي عائلي مصمم بشكل فريد من شأنه أن يقدم تجربة فريدة في التسوق والترفيه لكل أفراد العائلة .

IMG-20220319-WA0029

كما يقدم المول لزواره والمتسوقين تجربة لم يسبق لها مثيل في مصر، حيث سيضم عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول ويصحب المتسوقين في جولات مليئة بالمرح للاستمتاع بالإطلالة الفريدة على البحيرات الصناعية.

IMG-20220319-WA0030

ويقع أوبن اير مول في قلب مناطق شرق القاهرة على بعد 10 إلى 20 دقيقة فقط بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة ومدينة الرحاب ، وله مدخل خاص من طريق القاهرة السويس السريع و أماكن مُخصصة لانتظار السيارات بسعة 6 آلاف سيارة ، ويتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس ليقدم خدمات لما يقرب من 4 ونصف مليون نسمة من سكان تلك المنطقة . وعلى الرغم من أنه لم يتم تشغيل المول بالكامل بعد، إلا أن الأوبن اير مول يشهد إقبالًا بمتوسط 45 ألف زائر يوميا.

عمر هشام طلعت مصطفى طلعت مصطفى أوبن آير مول مدينتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

تفاصيل جديدة في قضية وفاة الطالبة شيماء الشحات ابنة كفر الشيخ (القصة الكاملة)

لا تنخدعوا.. تعرف علي حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد

أحداث الظهيرة| اكتشاف مقابر أثرية و«فيش» لرئيس حي الموسكي وقوافل طبية

أسعار الحديد فى الأسواق المصرية اليوم السبت 19- 3- 2022

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: تنكيل الاحتلال بالمسيرات السلمية اختبار لمواقف الدول التى تتغنى بحقوق الإنسان

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية