السبت 19 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفد عسكري عراقي يطلع على خطط ملاحقة داعش في صلاح الدين

داعش
داعش

اطلع وفد عسكري رفيع المستوى، اليوم السبت، على الوضع الأمني ومتابعة خطط ملاحقة بقايا داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

ووفق وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، وصل رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية إلى صلاح الدين.

وأضافت أن الوفد  أطلع على القطعات والوضع الأمني في محافظة صلاح الدين، ومتابعة الجهد الاستخباري وتصفية ما تبقى من أوكار عصابات داعش الإرهابية .

ويذكر أن، أعلنت العراق، توضيحاً بشأن اعتقال عدد من الإرهابيين.

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في الآونة الأخيرة خبر استهداف وزير الدفاع من قبل المديرية العامة للأمن والانضباط التابعة للهيئة الحشد بعد عمليات اعتقال الإرهابيين التابعين إلى تنظيم داعش في منطقة العيثة بقضاء الشرقاط ضمن محافظة صلاح الدين، والتي قامت بها مديرية الأمن. 

وأضاف البيان، أن المديرية العامة تؤكد على السمعة الحسنة للوزير ومواقفه في عمليات التحرير ومشاركته أثناء عمليات التحرير التي طالت المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل المجاميع الإرهابية آنذاك.

وأكد البيان أن المديرية العامة تؤكد في نفس الوقت على أن كافة تحركاتها لا تتم إلا بشكل قانوني ورسمي وبحس أمني ووطني عالي لمنع كافة التهديدات التي تطال بلادنا العزيزة وارضنا من قبل المجاميع الإرهابية، وهي بعيدة كل البعد عن الاستهداف الشخصي أو الطائفي لمكون دون آخر.

عصابات داعش الإرهابية محافظة صلاح الدين الإرهاب داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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