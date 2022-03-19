السبت 19 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

260239 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

ألمانيا
ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 18 مليونا و548225 بعد تسجيل 260239 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 126867 بعد تسجيل 221 وفاة جديدة.

وقد أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، أن متحور أوميكرون الفرعي "بي إيه2" لا يزال سببا في ظهور عدد كبير من حالات الإصابة الجديدة بكورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد، في تقريره الأسبوعي مساء الخميس، أن نسبة المتحور الفرعي في العينات العشوائية ارتفعت إلى 62% بحلول نهاية الأسبوع الأول من مارس الجاري، مقابل نحو 50% في الأسبوع السابق له.

وكتب المعهد أن عوامل مثل الانتشار الأسهل للمتحور "بي إيه2" وسحب تدابير تقليل الاختلاط وتغير سلوك السكان، هي السبب المحتمل في الارتفاع الجديد الملحوظ لأعداد الإصابات في الأسبوع الأخير.

وتابع المعهد بالقول إن معدل الإصابة الأسبوعي ارتفع في الأسبوع حتى 13 مارس بنسبة 22% مقارنة بالأسبوع السابق عليه، وقال إن كل الولايات سجلت ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات باستثناء ولاية برلين.

وكتب المعهد أنه "لا يزال هناك ضغط عدوى مرتفع للغاية بين السكان"، وقال إن "المسار اللاحق للجائحة سيعتمد بشكل كبير على مدى تغير سلوك السكان وعلى مقدار زيادة المخالطات المحتملة ذات الصلة بالعدوى".

معهد روبرت كوخ المانيا كورونا في ألمانيا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

الأكثر قراءة

حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب

تفاصيل جديدة في قضية وفاة الطالبة شيماء الشحات ابنة كفر الشيخ (القصة الكاملة)

أسعار الحديد فى الأسواق المصرية اليوم السبت 19- 3- 2022

‎مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قديم لشخص يزعم إزالة منزله لصالح مشروع ترعة الزمر

«لو فاتتك».. أعداد كورونا ترتفع وتصريح مهم من مستشار الرئيس للصحة

«الجزار» يتابع مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية بالنوبارية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تعميق التعاون الفكرى بين الصين والدول العربية

سارة شريف

هامش المناورة

سمر عادل

التضخم فى الاقتصاد العالمى وسعر الفائدة

ماجد حبته

مرة واحد أيرلندى!

د. داليا مجدي عبدالغني

أزهى عُصور المرأة المصرية

حسين دعسة

«مواجهة بايدن وشي بينج».. من يفكفك كرة الصوف المتشابهة؟

جمال رشدي

البابا شنودة.. بطريرك المحبة عشر سنوات على رحيل بابا العرب

د. محمد عفيفي

هيكل بين ثورتى ١٩ و٥٢

صور

فوز الأهلى على المريخ السودانى في دورى أبطال أفريقيا

محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان» بمعرض داندى مول للكتاب

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: تنكيل الاحتلال بالمسيرات السلمية اختبار لمواقف الدول التى تتغنى بحقوق الإنسان

كيف تتعامل إسرائيل مع أزمة اللاجئين من أوكرانيا؟

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية