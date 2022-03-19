رئيس مدينة بنى سويف يرد على شكاوى المواطنين فى عدد من القطاعات

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، أنه بشأن الشكاوى التي تم رصدها، تضمنت الإشارة إلى شكاوى أهالي مركز ومدينة بني سويف، حيال وجود إشغالات، وتدني مستوى النظافة وغيرها والتي كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف قد كلف مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بسرعة بحثها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأفاد هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية بشأن طلب الأهالي تغطية ترعة العمياء بداية عزبة حسن عويس بأنه تم فحص الشكوى ومخاطبة مديرية الري لعمل اللازم، وجار المتابعة مع قيام الوحدة المحلية برفع أية مخلفات وعمل محاضر بيئة للمخالفين.

وبشأن تضرر بعض المواطنين من عدم وجود عامل نظافة بشارع حسين الكبير عزبة علي راغب، فقد تم فحص الشكوى مع المنطقة الثالثة والتي أفادت بأن الشارع مخصص له اثنين من عمال نظافة بالفترة الصباحية والمسائية، علاوة على وضع 3 صناديق لجمع القمامة في نهاية الشارع للحفاظ علي المظهر الجمالي وعدم إلقاء القمامة بالشارع.

وفيما يخص شكوى المواطنين من سوء حالة مياه الشرب بشارع الشادر المتفرع من صلاح سالم ، فقد تم فحص الشكوى مع شركة المياه والتي أفادت بأن انقطاع المياه بسبب وجود كسر بخط المياه بالمنطقة وتم الإصلاح في حينه والمياه موجودة بصفة مستمرة بالجودة المطلوبة وبالضغوط والكميات المناسبة.

أما فيما يتعلق بمطلب الأهالي الخاص برصف جزء لا يتجاوز طوله 40 مترا مؤدي إلى شارع سيد عيد من شارع جاهين بالحميات تم فحص الشكوى والتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والتي أفادت بأنه بمعاينة الوصلة التي تربط الشارعين المذكورين ، حيث تم إدراج الجزء محل الشكوى بالخطة الحالية.

وبشأن تضرر المواطنين من تراكمات القمامة بشوارع المدينة تم فحص الشكوى مع مشروع عام النظافة، حيث يتم رفع القمامة والمخلفات ويتم عمل حملات نظافة بصفة مستمرة وكنس شوارع المدينة بالمكنسة، وبشأن تضرر المواطنين من وجود كشك بجوار مرفق الإسعاف باستغلال الرصيف بوضع إشغالات أمام الكشك فقد تم فحص الشكوى مع المنطقة الثانية والتي قامت برفع الإشغالات الموجودة بجوار الكشك وبذلك تمت ازالة اسباب الشكوى.