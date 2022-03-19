السبت 19 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

في ذكراه إطلالة علي مؤلفات السيد ياسين ورأيه في جماعات الإسلام السياسي

السيد ياسين
السيد ياسين

شغفه حب الأدب، لكن البحوث السياسية والاجتماعية كان احترافه الذي سرقه من دنيا الأدب، إنه الباحث والمفكر السياسي الدكتور السيد ياسين، والذي تمر اليوم ذكري رحيله عن عالمنا، حيث توفي في مثل هذا اليوم من العام 2017. وهو واحد من صناع الوعي الثقافي المصري. وهو الحاضر دائما في المشهد الاجتماعي المصري والعربي، حتي أنه وصف بــ "صقر مصري في سماء الفكر".

وفي حديث متلفز معه، قال الدكتور السيد ياسين إن إحساسه بالفوارق الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري نهاية فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات ومع ظهور الفجوة الطبقية كل ذلك جعله يفكر في الانضمام لتنظيم الإخوان المسلمين حينها، مشيرا إلى أنه انضم لمجلس الدعوة لمدة عامين في سبيل بحثه عن أسباب الفجوة الطبقية والبحث عن حلول لها ولكن خلال تلك المدة لم يجد حلولا منطقية لدى الجماعة وهو ماجعله ينسحب من التنظيم مرة أخرى. مشددا علي أن "جماعة الإخوان المسلمين مفلسة فكرياً".

وفي حوار آخر له مع الكاتب اللبناني "صلاح الدين الجورشي"، اعتبر الدكتور السيد ياسين أن الحركات الإسلامية وعلي رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، تشكـل أكبر معوّق للديمقراطية في العالم العربي على وجه الإطلاق. وبالرغم من الفروق القائمة بينها، لا تُـنتج سوى وعي زائف ورؤية مغلقة للعالم، كما أنها غير قادرة على استيعاب النظام الدولي الحديث.

وأوضح السيد ياسين أن "الفجوة الرقمية العميقة، التي تُـعاني منها مختلف دُول المنطقة وحِـرص غربي شديد على احتِـكار المعرفة، أما على المستوى الثقافي، نسجِّـل سيادة التفكير الخُـرافي، بسبب سيادة ثقافة دِينية مُـنحرفة، وتلعب حوالي 20 فضائية عربية دورا خطيرا في نشر وعي دِيني زائِـف، بهدف إشغال المسلمين عن الاهتمام بمشكلاتِـهم الحقيقية، وهو ما يصُـبّ في صالح المُـسيطرين على أنظمة الحُـكم والمتخمين في جزء هامّ من رأس المال العربي".

هناك أيضا "الافتقار للروح العِـلمية. فعدد الكُـتب المؤلّـفة أو المترجمة للعربية، لا تقاس مقارنة بالكُـتب الدِّينية، التي تروِّج لثقافة مغشوشة" إضافة إلى "السلبية، التي عليها المثقفون العرب، الذين يعانون من جُـمود ثقافي مُـخيف، ممّـا جعلهم يستمرّون في إعادة إنتاج خِـطابات قديمة، رغم الثورات المعرفِـية، التي حصلت في العالم".

ــ مؤلفات الدكتور السيد ياسين
قدم المحلل الاجتماعي والسياسي، الدكتور السيد ياسين العديد من المؤلفات الاجتماعية والتاريخية والسياسية إلي المكتبة العربية، نذكر من بينها: "أسس البحث الاجتماعى ــ دراسات في السلوك الإجرامى الشخصية العربية بين تصور الذات ومفهوم الآخر ــ مصر بين الأزمة والنهضة ــ تحليل مفهوم الفكر القومى ــ السياسة الجنائية المعاصرة ودراسة نقدية للدفاع الاجتماعى ــ التحليل الاجتماعي للأدب ــ الأسطورة الصهيونية والانتفاضة الفلسطينية ــ الكونية والأصولية وما بعد الحداثة ــ الديمقراطية والعولمة  ــ ثورة المعلوماتية ــ تحديات الثقافة العالمية ــ  التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية العليا ــ الخريطة المعرفية للمجتمع العالمي ــ الثورة الكونية وغيرها العشرات من المؤلفات والدراسات في الاجتماع والسياسة.
 

في ذكراه إطلالة علي مؤلفات السيد ياسين جماعات الإسلام السياسي إفلاس جماعة الإخوان الإرهابية مصر بين الأزمة والنهضة

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