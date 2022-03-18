«كل اللي عايزاه هيتعمل».. لحظة نقل سيدة لمجمع الجلاء الطبي تنفيذا لتوجيهات الرئيس (فيديو)

في أثناء جولته التفقدية اليوم، في منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية من المحاور والطرق، توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحديث مع سيدة من المواطنين.

وخلال حديث الرئيس السيسي، معها تحدثت السيدة حول الظروف الصحية التي تعاني منها، وهو ما قوبل باستجابة فورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلباتها.

وقال لها الرئيس السيسي، "على عيني كل حاجة هتتعمل.. هتروحي المستشفى وكل اللي أنتِ عايزاه هيتعمل"، وأمر بنقلها الفوري لتلقى الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.