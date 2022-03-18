بجاكت جلد أسود.. نانسي عجرم تتألق في حفل افتتاح ممشى أهل مصر

خطفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الأضواء بإطلالة كاجوال جذابة، خلال إحياء حفل افتتاح ممشى أهل مصر في يومه الأول، الذي من المقرر أن يمتد لثلاثة أيام.

اختارت النجمة نانسي عجرم، إطلالة كاجوال تشبه إطلالات نجوم الروك، إطلالات، حيث ارتدت جاكت جلد بتصميم Biker من تصميم اللبناني إيلي صعب ونسقت معه بنطلون من خامة السيكوين.

ونسقت الفنانة نانسي عجرم مع الإطلالة مكياج بسيط مع شعر منسدل أضاف جاذبية للإطلالة الفريدة، كما ارتدت حذاء أسود بكعب عالي.

وأعلن المسؤولين، أنه من المقرر أن يستمر الحفل ثلاثة أيام من الجمعة حتى الأحد، للممشى الذي يعتبر أحد معالم القاهرة السعيدة، حيث يضم ممشى أهل مصر عددا من المطاعم والكافيهات، كما يضم الكثير من المحلات التجارية التى تجعله المزار السياحي المفضل لدى الكثيرين.

ويعد ممشى أهل مصر من المشروعات القومية الترفيهية، حيث الذي يمتد من كوبري إمبابة حتى كوبري 15 مايو بطول 1.8 كم، والذي يعتبر مرحلة أولى فمن المقرر أن يمتد بطول 52 كيلو متر.

ممشى أهل مصر.. محطة جذب سياحي

ويعتبر الممشى فرصة عظيمة لمحبي المساحات الخضراء، بالإضافة إلى النيل، فهو يعكس روح مصر القديمة والمتمثلة في النيل شريان الحياة، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الافتتاح يوم الجمعة وتستمر لمدة 3 أيام، ويقدم حفل الافتتاح مطربين من مصر والوطن العربي.

جاءت فكرة هذا المشروع المبهر، ضمن جهود الدولة لتطوير الواجهات النيلية، وإزالة التعديات التي طالت مساحات شائعة من حرم النيل، بالإضافة إلى زيادة الأنشطة الترفيهية للمواطن وزيادة أماكن الجذب السياحي.

كما يضم الممشى الكثير من البازارت السياحية، حيث كانت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 700 مليون جنيه، وامتدت بكورنيش النيل بطول كيلو و800 متر، ويشمل 3 جراجات بسعة إجمالية تبلغ 180 سيارة، والمسرح المكشوف بمساحة 275 متراً مربعاً بسعة 772 فرداً.