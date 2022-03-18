إزالة 149 حالة تعد على أملاك الدولة بكفرالشيخ

تمكنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة كفرالشيخ، بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 149 حالة تعد على أملاك الدولة، ضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي الدولة على مستوى الوحدات المحلية، والتي بدأت 6 مارس الجاري حتى 26 من نفس الشهر.

تأتي الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بمواصلة جهود استرداد أراض الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إنه جرى خلال الحملات منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجه 19 إزالة 149 حالة تعد على أملاك الدولة، منها تنفيذ 69 حالة تعد مباني على مساحة 6162 مترًا، وتنفيذ 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 38 فدانًا، و17 قيراطًا.