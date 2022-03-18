الثرثرة وفرز الأشياء.. كيف تكتشف موهبة طفلك؟

منذ اللحظات الأولى في حياة الطفل، ويرغب الأهل في أن يكون لأطفالهم مستقبل أفضل دائما وفي كل شيء، والأطفال الموهوبين، يجعلون أهداف الأهل في تحقيق النجاح لأبنائهم، أسهل بكثير، ولكن كيف يمكن اكتشاف مواهب الطفل غير المرئية.

في السطور التالية نقدم عدد من العلامات التي تشير إلى وجود موهبة لدى الطفل، وذلك بحسب ما ورد في موقع “childdevelopmentinfo”.

فرز الأشياء وترتيبها:

إذا كان طفلك من الأطفال الذين يرغبون في فرز الأشياء وإعادة ترتيبها مرة أخرى، فإن هذا الطفل من الممكن أن يكون ذو شأن في المستقبل، ذلك لأن هذا يعني أن هذا الطفل صاحب فكر تحليلي ومنظم، ومستغرق في التفاصيل، إذا فإن هذا مؤشر بأن الطفل من الممكن أن يكون موهوبا في الرياضيات والعمليات الحسابية.

الحديث الكثير:

قد ينفعل البعض من الثرثرة الكثيرة التي يقوم بها الطفل، ويتوجهون إليه بضرورة الصمت، في حين أن الأطفال الذين هم أقل من خمس سنوات، ويتمتعون بالقدرة على الحديث لوقت طويل فإن هذا مؤشر على ذكاء الطفل، وتكمن موهبة الطفل هنا في القدرة على الحديث أمام عدد كبير من الجمهور والتأثير فيهم، لذلك إن كان طفلك يتمتع بهذه القدرة فيجب أن تحرص على أن يقوم بزيارة المكتبة أو قراءة العديد من الكتب.

كيف يساعد الآباء أنفسهم على اكتشاف موهبة الطفل:

البيئة المناسبة:

اخلق بيئة مناسبة حول الطفل كي تتمكن من اكتشاف موهبته، حاول أن تدفعه إلى التدريب في أكثر من مجال ومن المؤكد أنك سوف تجد الطفل يميل إلى أي من المجالات التي تدفع به إليها وفيها تظهر موهبته.

تعزيز الثقة بالنفس:

ومن المهم أيضا أن تدفع الطفل إلى تعزيز الثقة بالنفس ولا تكفه عن الحديث إذا ما حاول ذلك، لأن المحاولات الدائمة لتوقف الطفل عن التعبير عن نفسه من الممكن أن تدفع موهبته في المهد ولا يستطيع التعبير عنها.

دعم موهبة الطفل:

واخيرا عند اكتشاف موهبة الطفل يجب أن تدعم اهتمامات الطفل وتدفعه إلى الاستمرار في الشيء الذي يحبه أيا كان المجال الذي وجد الطفل نفسه فيه.