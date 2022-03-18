الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل مباحثات وزير خارجية روسيا وسفير نيجيريا حول إجلاء المواطنين

ميخائيل بوغدانوف
ميخائيل بوغدانوف

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم، تفاصيل لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير النيجيري لدى موسكو، شيخو عبداللهي ييبايكفالا حول قضايا إجلاء المواطنين النيجيريين من الأراضي الأوكرانية.

وجاء، في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم: "تم خلال الحديث بحث المسائل الحيوية للتطوير المقبل للعلاقات الروسية النيجيرية، كما تم تبادل الآراء فيما يخص الوضع الإنساني في أوكرانيا وقضية إجلاء مواطني نيجيريا من الأراضي الأوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تم بمبادرة من الجانب النيجيري، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية في تقرير لها، اليوم.

تفاصيل لقاء ميخائيل بوغدانف ابنة السفير النيجري

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