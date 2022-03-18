أبرز اجتماعات رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً شمل "إنفوجرافات" للحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 12 حتى 18 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

فعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعدادًا لشهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، ووحدات الإسكان المتوسط، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، حيث أوضح أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بإعداد خطة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة، مثل آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة، لاستعراض مستجدات الموقف الاقتصادي والإجراءات المتخذة لاحتواء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلاً عن اجتماع مع وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطات الشحن للسيارات الكهربائية، حيث أكد أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً فى هذا القطاع، من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير من وزيرة الثقافة حول افتتاح قصر شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد تجديده وتطويره وفق أحدث النظم، وذلك في إطار سعي الوزارة لنشر الفنون الرفيعة والارتقاء بوعي وثقافة المواطن المصري.

كما تضمنت الأنشطة أيضاً، استعراض تقرير من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جهود الوزارة في دعم العملية التعليمية في سيناء، حيث أكد أن الدولة تعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال خطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية لأبناء سيناء الغالية.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية، بين الحكومتين المصرية، والسعودية، في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، حيث أكد أن الدولة المصرية تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، ولا سيما في المجالات الاقتصادية، وما يتعلق منها بأسعار السلع على مستوى العالم، بالإضافة إلى لقاء مع رئيس مجموعة "فورتسكو" الأسترالية، وكبير مستشاري العلاقات الدولية بالشركة، لبحث مجالات التعاون في مجال الطاقة المتجددة، حيث أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على استكشاف آفاق التعاون مع العديد من الشركاء في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء مع وفد من أعضاء مجلس حوكمة "برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية"، حيث أشار إلى أن هذا البرنامج يعد منصة جيدة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الإفريقية والعربية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة.

انفوجراف

انفوجراف

انفوجراف

انفوجراف