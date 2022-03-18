الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

امتحانات 4 ابتدائي.. النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائى 2022 التيرم الثانى

امتحانات
امتحانات

مع اقتراب امتحانات 4 ابتدائي الفصل الدراسي الثاني، تشغل النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 التيرم الثاني، اهتمامات الطلاب وأولياء أمورهم، ويبحث الكثير من طلاب وأولياء الأمور بالصف الرابع الابتدائي عبر محرك البحث الشهير جوجل عن رابط تحميل نماذج والمراجعات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022، بالتزامن مع انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

 

امتحانات 4 ابتدائي 2022

 

تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني، بداية من يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022، وتظل مستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022.

وأكد الكتاب الدوري الذي اعتمدته الوزارة، أن اختبارات الصف 4 الابتدائي، ستتم لمدة 5 أيام متتالية خلال الفترة من (8-12) مايو 2022، داخل المدارس بالنظام الورقي التقليدي بحيث يكون لكل مادة فترة امتحانية كاملة، ويتم ذلك وسط مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يتيح تدريب الطلاب على الاختبارات من خلال تحميل النماذج الاسترشادية، وذلك يعطي الطلاب فرصة للتعرف على نظام الأسئلة وكيفية الإجابة عليها حتى يتعود عليها الطلاب قبل أداء الاختبار.

النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

ويمكنكم تحميل النماذج الاسترشادية للصف الرابع الابتدائي 2022 التيرم الثاني من خلال منصة بنك المعرفة عبر الرابط التالي:
 discoveryeducation.ekb.eg 

 نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني

تظهر نتيجة 4 ابتدائي، فور انتهاء الطلاب من الاختبارات التي يؤدونها، حيث كانت أوضحت وزارة التربية والتعليم عن تقييمات الصف الرابع الابتدائي والتي تعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية التي تم تطويرها، وكل لون يعبر عن تقدير معين، والتي جاءت كالآتي:


• اللون الأزرق: عند حصول الطالب علي درجة من 85%، حتى 100%، تقدير امتياز.
• اللون الأخضر: عند حصول الطالب علي درجة أكبر من 65%، وأقل من 85%، تقدير جيد جداً.
• اللون الأصفر: عند حصول الطالب علي درجة أكبر من 50%، وأقل من 65%، تقدير جيد.
• اللون الأحمر: عند حصول الطالب على درجة أكبر من 1%، وأقل من 50%، تقدير ضعيف أو راسب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

البابا المصرى

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