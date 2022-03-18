طرح 13 كشكا لذوي الهمم بالعاشر من رمضان.. التفاصيل والشروط

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، عن طرح 13 أ، ب بالحي الـ14 وتسليم 11 كشكا بالمجاورات التى تحمل أرقام 2ـ5-11-14-16-19-21- 26- 27 -41-42- وقد تصل مساحة الكشك الواحد إلى 15.75 متر مربع بنشاط بيع حلوى.

وأوضح أحمد عمران، أن طرح 13 كشك بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات بقيمة 8195 جنيها سنويا وتزداد بنسبة 10% سنويا بعد السنة الأولى ويعاد النظر بعدها.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن هناك عدة شروط يجب أن يتم التوافق معاها ومنها ألا يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو المهن الحرة، ألا يكون قد حصل على كشك أو يمتلك محلا تجاريا بالمدينة هو أو أي أحد من أفراد أسرته، وأن يكون من سكان مدينة العاشر كما يجوز تقدم طلب واحد للأسرة.

وتابع المهندس أحمد عمران، أنه لا يجوز التصرف بأي شكل من الأشكال من التصرفات بالكشك طوال مدة الانتفاع.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن يلتزم المنتفع من ذوي الإعاقة بتقديم ما يثبت ذلك، وهي صورة الخدمات المتكاملة وشهادة التأهيل، مؤكدا أنه يلتزم المنتفع بتركيب عداد الكهرباء وكذا رسوم النظافة طبقا لنظم واللوائح المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونوه رئيس الجهاز عن أهم المستندات التي يجب تقديمها للحصول على الكشك، وهي تقديم صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وطابعة تأمينات وبحث اجتماعي، وصورة بطاقة الرقم القومي.

وأفاد أنه يتم تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة بمركز خدمة المواطنين بمقر جهاز المدينة اعتبار من يوم 3 أبريل 2022 حتى يوم الإثنين الموافق 8 أبريل، وسيتم تحديد موعد للقرعة العلنية لاختيار الفائزين عقب غلق باب التقديم وفحص المستندات بمقر مجلس الأمناء.