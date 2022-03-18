انتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب حريق فى شقة سكنية بالهرم

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيق في واقعة حريق شب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة الهرم دون وقوع أي إصابات.

كما قررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب وملابسات نشوب الحريق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع فيصل بجوار مبروك غطاطي بدائرة قسم شرطة الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.