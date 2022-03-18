حصاد منتصف النهار.. الحكومة ترد على «وقف تكافل وكرامة» وانتظام العمل بالموانئ

تواصل الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ أنشطتها التنموية المختلفة بدون دوتوقف، وذلك فى سبيل تحقيق تنمية حقيقية بمختلف قطاعات الدولة، وصرف معاشات ومساعدات للأسر من محدودي الدخل، وانتظام نشاط حركة الملاحة بالموانىء.

وترصد “الدستور” أبرز الأخبار الحكومية خلال الساعات الماضية من نهار اليوم الجمعة.

الحكومة تنفى وقف برنامج «تكافل وكرامة» لوجود عجز بالموازنة

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة"؛ نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان اليوم الجمعة، إنه بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وشددت الوزارة على انتظام صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج، مُوضحةً أن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنوياً، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات، أن يتقدموا بتظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

موانئ البحر الأحمر تعلن وصول ومغادرة ١٠ سفن

وشهدت موانئ البحر الأحمر وصول ومغادرة ١٠ سفن، في إطار الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الهيئة بموانيها وصول ٥ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة ٥ سفن بضائع عامة ومتنوعة، ورست على الأرصفة ١٥ سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة جديدة اليوم.

كما شملت حركة الصادرات تداول ١٧٠١ طن بضائع عامة ومتنوعة و٣٤٤ شاحنة و٢٤ ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول ١٠٣٠ طن بضائع عامة ومتنوعة ٣١٣ شاحنة و٧٥ ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة «بوسيدن إكسبريس» بحمولة ١٠٦ شاحنة و٧٣ ملاكي والسفينة الحرية ٥٩ شاحنة والسفينة أمل بحمولة ٧٨ شاحنة وغادرت السفينة دليلة بحمولة ٩٣ شاحنة و٢٠ ملاكي والسفينة الحرية بحمولة ٦٢ شاحنة والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة ١٢٥ شاحنة و٣ ملاكي

المدارس المصرية اليابانية: إرسال موعد مقابلة المتقدمين لرياض الأطفال على الإيميل

ووجهت وحدة المدارس المصرية اليابانية تنبيها لأولياء الأمور بشأن موعد المقابلة الشخصية للأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس للعام الدراسي 2022/2023.

وأكدت على ضرورة متابعة البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور، حيث سيتم إرسال موعد المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022/2023.

كما وجهت بضرورة حضور أحد الوالدين فقط (الأب أو الأم) لعدم التزاحم في ظل الظروف الحالية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح مصر والعالم.