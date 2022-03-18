الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 وموعد انعقادها

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 من الكلمات البحثية التي تتصدر القائمة الرئيسية لمحرك البحث العالمي جوجل يوميا منذ انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

يستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير موعد انعقاد الامتحانات وتفاصيل انعقادها وفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة للكنترول.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا نهاية شهر مارس الجاري لإعلان التفاصيل الكاملة المتعلقة بضوابط امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021 - 2022 وسيتم الإعلان عما إذا كانت الامتحانات ورقية بـ"البابل شات" أو إلكترونية عبر المنصات التي تم إطلاقها تماشيا مع ظروف جائحة كورونا العالمية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الجدول المنظم لسير الامتحانات النهائي لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية عقب عيد الفطر المبارك حيث تم وضع عدة ملحوظات اللجنة التي من شأنها الإشراف على وضع جدول الامتحانات أبرزها عدم الضغط على طلاب الشعبتين ومراعاة فروق زمنية بين المواد الدراسية تسمح بمراجعة المادة.

موعد انعقاد امتحان طلاب الثانوي العام 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد انعقاد امتحان طلاب الشعبتين العلمية والأدبية من المرحلة الثانوية يوم 11 يونيو المقبل وعدم إرجاء هذا الميعاد حيث تحرص الوزارة على الانتهاء من العام الدراسي الحالي 2021-2022 وفقا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها مسبقا.

ويعكف حاليا المسئولين على سير الامتحان على اختيار المدارس التي تصلح لعقد الامتحانات بها وفقا للخريطة الوقائية التي تشترط أماكن جيدة التهوية وذات مساحات تسمح لوجود المسافات الآمنة للطلاب أثناء الامتحانات لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب.

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آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة للكنترول

تعمل حاليا كافة المدارس الثانوية في جميع محافظات الجمهورية على الانتهاء من مراجعة الاستمارات المؤهلة لدخول طلاب الثانوية العامة الامتحانات لإرسالها للكنترول قبل يوم 24 مارس الجاري وذلك لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 المنظم لامتحانات الشعبتين العلمية والأدبية من طلاب الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا الامتحانات المدارس الثانوية

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وائل لطفي

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