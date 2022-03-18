مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل فى حلوان

لقي شاب مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الوالدة بمدينة حلوان، وألقت مباحث قسم شرطة حلوان القبض على 3 من أشقاء ووالدته شاركوه في أعمال التنقيب، وقاموا بحمله فور وفاته وإبلاغ المباحث بأن الوفاة طبيعية.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من أحد الأشخاص، مفاده وفاة شقيقه "م. ع"، 25 سنة، جزار ومقيم بدائرة القسم، أثناء عمله مع 3 من أخواله، وبالانتقال والفحص تبين أن الضحية توفي أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة عزبة الوالدة، بصحبة 3 من أشقاء والدته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كل من المتهمين وهم "أ. ش"، 53 سنة، موظف، "خ. ش"، 48 سنة، موظف، "م. ش"، 25 سنة، عامل، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار داخل منزل ملك والدهم بصحبة نجل شقيقتهم وتوفي صعقا بالكهرباء، وعثر رجال المباحث على أدوات تستخدم في التنقيب عن الآثار وحفر عميق داخل المنزل المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.