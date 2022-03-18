الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنظيم زيارات ميدانية لطلاب الذكاء الاصطناعي بالمدن الجديدة الذكية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

 استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات حول تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية للمدن الجديدة الذكية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذه الزيارات تعريف الطلاب بمنظومات العمل والتشغيل والصيانة بهذه المدن؛ لإكسابهم الخبرات اللازمة في إطار ربط وتأهيل الخريجين بسوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الدولي، والاستفادة من إمكاناتهم وتوجيه قدراتهم بمختلف المجالات.

وأوضح التقرير أن الزيارات ضمت وفودًا من جامعات: (المنوفية، القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، دمنهور، السويس، كفر الشيخ، دمياط، قناة السويس)، وذلك لزيارة عدد من المدن الذكية هى: مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي (NACAI)، مركز البيانات (Data Center)، شركة القرى الذكية (Smart Village)، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي (CULTNAT).

وخلال هذه الزيارات، استمع الطلاب إلى شرح مفصل حول أهداف كل موقع ومشروع، ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، التى أقامتها الدولة المصرية تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة، والتي تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.

وفى ختام الزيارات، أعرب الطلاب عن سعادتهم بتوفير مثل هذه الزيارات الميدانية، والتي تتيح لهم التعرف على مشروعات الدولة، وخاصة ذات الصلة بدراستهم العلمية.

ومن المقرر أن يتم عقد زيارتين أسبوعيًا، بواقع 8 أسابيع لتغطية أكبر عدد من كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية.

الجامعات التعليم العالي كفر الشيخ قنا وزارة الاتصالات رئيس الجمهورية عين شمس

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