طلق ناري يخترق جسد مواطن أثناء عبثه في السلاح بأسيوط

أصيب عامل يبلغ من العمر 25 عاما، بطلق نارى بالصدر مع وجود اشتباه نزيف بالصدر، وذلك على إثر قيامه بالعبث بسلاح ناري فرد روسي محلي الصنع بمنزله، في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بإصابة عامل بطلق ناري بالصدر، وتم نقله للمستشفى الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوصول "محمد س ع ا ي" 24 سنة عامل ويقيم بناحية بندار الكرمانية دائرة المركز إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصاباً "طلق ناري بالصدر من الناحية اليمني أحدث فتحتي دخول وخروج واشتباه نزيف بالصدر".

وبسؤال خاله علي ط خ خ 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء قيام المذكور بالعبث بسلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلي الصنع خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تم ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع بإرشاد المصاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.