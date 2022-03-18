الجمعة 18 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المفتى يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى تحرير طابا

المفتي
المفتي

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والقوات المسلحة المصرية قادةً وضُبَّاطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 33 لتحرير طابا الذي يوافق 19 مارس من كل عام.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الجمعة: «تحية لقادة وضبَّاط وجنود القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري المُدافع عن تراب وطنه، بمناسبة ذكرى تحرير طابا». 

وأكَّد فضيلتُه أنَّ «تحرير طابا ما كان ليتمَّ إلا ببذل أرواح الشهداء وبالجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر مُحتَلٍّ من أرض مصرنا الغالية».

وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ هذا اليوم العظيم يُعدُّ رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها الجيش المصري، وما تقوم به الدبلوماسية المصرية من أجل رفعة الوطن وإحراز حريته واستقلاله، مُعربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربِّصين بها عبر تاريخها الطويل.

ودعا مفتي الجمهورية كافة جموع الشعب المصري، وخاصة الشباب، أن يستلهموا من ذكرى "تحرير طابا" معاني التضحية والفداء والاجتهاد والمثابرة، لكي يشاركوا في بناء البلاد ويعملوا على نهضتها ورقيِّها، و«بذلك تَرقى مصرنا الغالية إلى مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب».

وتوجَّه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها وجيشها من كلِّ مكروه وسوء، وأن تنعم دائمًا بالأمن والرخاء والاستقرار.

مفتى الجمهورية الرئيس السيسي القوات المسلحة أرواح الشهداء الدكتور شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مناسبة الذكرى الـ 33 تحرير طابا

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