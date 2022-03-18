تعاون بين «العربية للتصنيع» و«لوكهيد مارتن» العالمية

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي في الصناعات الدفاعية.

جاء هذا خلال المباحثات المشتركة مع جوزيف دبليو رانك الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية العالمية، بفرع المملكة العربية السعودية وإفريقيا، والتي تأتي في إطار النتائج الناجحة لمشاركة الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي عقد مؤخرا بمدينة الرياض.

في هذا الصدد، أوضح التراس أنه تم بحث تعزيز التعاون في العديد من مجال الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، فضلا عن بحث تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة في صناعات الدفاع المتطورة.

من جانبه، أشاد جوزيف دبليو رانك بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية في مجال الصناعات الدفاعية ، مؤكدا أن السوق المصري كبير وواعد ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية.