الجمعة 18 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة سوهاج: الهدف من تنظيم أولمبياد الكليات إرساء روح الانتماء للوطن

الاجتماع
الاجتماع

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الهدف من تنظيم "أولمبياد الكليات المتخصصة" لكليات التربية الرياضية والتي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ مارس الجاري هو إرساء روح الحب والانتماء لمصر، قبل أن يكون مجرد منافسة رياضية، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين في البطولة فائزين. 

جاء ذلك خلال اللقاء المجمع الذي ضم رؤساء الوفود المشاركة في "الأولمبياد" من الجامعات المصرية المختلفة، بقاعة مجلس الجامعة، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد عبد ربه ممثل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عبدالله المشرف العام على "الأولمبياد"، وصبري إبراهيم نائب المشرف العام "للأولمبياد"، ولفيف من الأخصائيين بوزارة الشباب والرياضة المكتب الفني للتنمية الرياضية، وأعضاء اللجنة العليا "للأولمبياد" بالجامعة.

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى عبدالخالق، بجميع الوفود المشاركة في البطولة متمنيًا للجميع إقامة سعيدة، ومنافسة قوية، مناشدًا الجميع بالتحلي بالروح الرياضية والخروج من البطولة بمزيد من الحب والائتلاف والتعاون، موجهًا بتذليل كافة العقبات والإجراءات لإنجاح الفعاليات وإتمامها على الوجه الأكمل.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، إن الاجتماع تناول شرح للبرنامج العام للبطولة والهدف منها، ومناقشة جدول المسابقة وطرق التنفيذ وأوقات الراحة وحفل الختام وميعاد السفر.

وأضاف صبري إبراهيم، أن الاجتماع تناول أيضًَا التأكيد على جاهزية كل ما يتعلق بالإقامة والإعاشة وتنفيذ جميع المنافسات بسهولة ويسر، موضحًا أن الأولمبياد تقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 17-20 مارس الجاري، بمشاركة 264 طالب وطالبة ممثلين عن 12 جامعة حكومية. 

جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بفتح باب الحوار مع رئيس الجامعة لإبداء أي ملاحظات حول إقامة "فعاليات الأولمبياد" ووضع حلول ناجزة لها.

مصر تعاون وزارة لقاء سوهاج تنمية خلال قامة اجتماع مارس

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