الجمعة 18 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد وأسعار رحلات عمرة رمضان 2022

العمرة
العمرة

ازدادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار عمرة رمضان لعام 2022، حيث ينتظر العديد من المواطنين موعد الحج والعمرة من كل عام،  لزيارة بيت الله الحرام، ولتأدية مناسك العمرة، خصوصا بعد إغلاق الحج لمدة عامين بعد إعلان المملكة العربية عن إغلاق الطيران والحج بسبب فيروس كورونا.

وحول أسعار العمرة هذا العام، يقول ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج، إن هذا العام يوجد شغف كبير لدى الحجاج بعد إعلان المملكة السعودية العام الماضي عن توقف الحج، لذا تشهد هذه الفترة إقبالًا كبيرًا من التساؤلات حول أسعار الحج، لافتًا إلى أن الشركات السياحية تستعد لوضع برامج العمرة لعام 2022، بداية من شهر رجب وحتى شعبان.

وأوضح أنه بالفعل تم تنظيم عدة رحلات من المفترض أن تكون جهزت بالفعل منذ أواخر شهر فبراير الماضي وحتى مارس الجاري.

وأضاف أن  أسعار العمرة تبدأ من 30 ألف جنيه للحج الاقتصادي، وسعر العمرة الـ ٥ نجوم يصل لـ٥٠ ألف جنيه للعمرة التي تستمر ٣٠ يوما.
 
ضوابط السفر للمعتمرين 

وأوضح ترك، خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه توجد عدة ضوابط من أجل السفر لأداء العمرة، للحفاظ على حياة المصريين من أي خطر، وأردف أن وزارة السياحة المصرية، قامت بوضع عدد من الضوابط للمصريين الراغبين في الاعتمار، والسفر لأراضي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وأضاف أنه يجب على من يرغب بالسفر الحصول على جرعات لقاح كورونا، بالإضافة للجرعة التعزيزية الثالثة، مع وجود شهادة معتمدة من وزارة الصحة بالحصول على اللقاح، وشهادة بعدم وجود أمراض مزمنة.

كما أضاف أنه يجب إجراء مسحة الـ PCR معتمدة قبل السفر بـ 3 أيام، من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة المصرية.

جوجل عمرة رمضان الحج بيت الله الحرام العمرة

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وائل لطفي

البابا المصرى

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