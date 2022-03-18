ورد عن عمر بن الخطاب.. أفضل أدعية ليلة النصف من شعبان

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدعاء في ليلة النصف من شعبان له منزلة كبيرة، فقال رسول الله في هذه الليلة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا، حتى يطلع الفجر» رواه محمد بن ماجه.

وأضاف في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء غير صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" أن الدعاء المستحب في هذه الليلة، وكان يدعو به السلف الصالحين وهو وارد عن سيدنا عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود.

وتابع الشيخ وسام: أن صيغة الدعاء هى: "اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ".

وأشار الشيح وسام، إلى أن من أراد أن بغير هذا الدعاء فيدعو بما شاء بما يفتح الله عليه من الأدعية الأخرى وبما يريده.

يشار إلى أن دار الإفتاء قالت في منشور لها على صفحتها:" بدأت ليلة النصف من شعبان قوموا الليل وصوموا نهار الغد أكثروا فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار.