الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء الهند يعقد محادثات قمة مع نظيره اليابانى

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي

يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الياباني فوميو كيشيدا محادثات قمة بعد غد السبت، مع التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ودفع التعاون من أجل السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

وقال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية أريندام باجشي - حسبما نقلت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - إن رئيس الوزراء الياباني سيقوم بزيارة تستغرق يومين للهند تبدأ بعد غد السبت لحضور القمة الرابعة عشرة بين الهند واليابان.

وأضاف المتحدث: "بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي، سيقوم رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو بزيارة رسمية إلى نيودلهي في الفترة من 19 إلى 20 مارس لحضور القمة السنوية الرابعة عشرة بين الهند واليابان".

وأشار إلى أن "القمة ستكون الاجتماع الأول للزعيمين.. وقد عقدت القمة السنوية السابقة بين الهند واليابان في طوكيو في أكتوبر 2018".

وأوضح أن الهند واليابان لديهما تعاون متعدد الأوجه في نطاق "الشراكة الاستراتيجية الخاصة والعالمية"، ومن المرجح أن تتطرق المحادثات بين الزعيمين إلى الوضع في أوكرانيا.

رئيس الوزراء الهندي فوميو كيشيدا الهند نيودلهي محادثات قمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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