مصرع ربة منزل صدمها قطار فى الشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها من مكان غير معد للمشاة بالشرقية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى فاقوس المركزى بوصول "سحر ع م" 41 عاما مصابة بنزيف داخلي وكسور متعددة، وأنها لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها.

وتوصلت التحريات، التى أشرف عليها اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية إلى أن المتوفاة من مركز فاقوس وأثناء عبورها شريط السكة الحديد بناحية مزلقان قرية السعادات بالصالحية القديمة، أطاح بها القطار محدثا بها الإصابات التي أودت بحياتها وأنه لا توجد شبهة جنائية في وفاتها.

وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار حلمى عطا الله المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، والتي قررت تكثيف تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة.