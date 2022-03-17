إقبال ملحوظ على انتخابات التجديد النصفي لـ«أطباء الأسنان الإسكندرية»

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالإسكندرية، التي تقام بنادي الأطباء على كورنيش سابا باشا شرق المدينة، إقبالا ملحوظا في النصف الثاني لليوم الانتخابي بعد فتح باب التصويت للعملية الانتخابية صباح اليوم، وسط تواجد عدد من المرشحين وأنصارهم.

وجاء عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم قبل قليل 450 صوت من إجمالي 8 الاف صوت من عدد الأصوات التي لهم حق التصويت في الإسكندرية بزيادة 250 صوت عن المصوتين حتى الظهر، في حين أن عدد الأصوات على مستوي الجمهورية يبلغ 78 ألف 584 صوت.

ويصوت العضو على اختيار مرشحين فوق ال 15 عام وتحت ال 15 للنقابة العامة ومثلهم في الفرعية بالإضافة اختيار مرشح لمقعد غرب الدلتا، ويتنافس في الإسكندرية 5 مرشحين فوق ال 15 عام و3 مرشحين لتحت الـ15 عاما، بالإضافة لاثنين مرشحين لمقعد غرب الدلتا فوق الـ15.