الخميس 17 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار من شيخ الأزهر لرفع المشقة عن المشاركين في مسابقة القرآن بالوادي الجديد

النائبان
النائبان

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، انعقاد لجنة بمدينة الداخلة وأخرى بمدينة الفرافرة، لاختبار الطلاب في مسابقة القرآن الكريم، التي تبدأ بعد غدا السبت، وذلك تيسيرا على الطلاب وذويهم، حيث كانت تجرى الاختبارات بمدينة الخارجة، والتي تبتعد بنحو 500 كيلو عن مدينة الفرافرة، و200 كيلو عن مدينة الداخلة .. ومن المقرر قيام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، بإعادة تشكيل اللجان غدا الجمعة، وتوزيعها وفقا للقرار الجديد استعدادا لبدء موسم الامتحانات.
جاء قرار الإمام الأكبر، استجابة لطلب النائبين تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، ومحمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، بعدما ازدادت استغاثات أولياء أمور 900 طالب من أبناء مدينتي الداخلة، والفرافرة بالوادي الجديد، للنائبين اللذين تحركا علي الفور، وتم التواصل مع قيادات الأزهر الشريف، حتي صدر القرار الذي يوفر المشقة وعناء السفر عن كاهل الطلاب وأولياء أمورهم.

من جانبهما وجه النائبان تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، ومحمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعهد الأزهرية، والدكتور أحمد عبدالعظيم مدير منطقة الوادي الجديد الأزهرية ، علي تعاونهم الكامل لتحقيق الراحة الكاملة لأبناء الأزهر الشريف، ورفع المشقة وعناء السفر، عنهم وأسرهم، لافتين إلى أن الأزهر الشريف، بقيادته الواعية يثبت دائما أنه دولة الوسطية والتبسيط عن العباد.

وفي سياق اخر أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، حل الجزء الثانى من مشكلة المقيمين بعمارات الأوقاف بمدينة الداخلة، والمتعلق بالرسوم القضائية، حيث وافق رئيس هيئة الأوقاف المصرية، المهندس علاء عبدالعزيز، على خفض قيمة الرسوم القضائية عن كل وحدة سكنية، إلى 1000 جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه، وذلك استجابة لطلب النائبين.

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الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف انعقاد لجنة لاختبار الطلاب مسابقة القرآن الكريم الوادي الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تروللى الخير

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