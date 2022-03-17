مباحثات مصرية سودانية حول الربط الكهربائي والعلاقات الثنائية

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي، اليوم الخميس، حرص السودان على دعم وترقية التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

وبحث عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال استقباله سفير مصر بالسودان حسام عيسى، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، اليوم (الخميس)، مسيرة العلاقات الثنائية بين الخرطوم والقاهرة، إلى جانب سير تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، خاصة في مجال الربط الكهربائي، وذلك بحسب بيان مجلس السيادة عبر "فيسبوك".

وجدد السفير حسام عيسى، في تصريح صحفي، دعم مصر الكامل لعملية الحوار بين السودانيين لتحقيق التوافق الوطني، ودعم جهود التنمية الجارية، ومساندتها للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح أن اللقاء استعرض مجمل تطورات العلاقات الثنائية، خاصة فى جوانبها التنموية ومجالات التعاون المشترك في مشاريع البنى التحتية والتعليمية والثقافية وتبادل الخبرات.

وأشار السفير المصري إلى أن عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشى، أبدى خلال اللقاء، اهتمامًا خاصًا بعملية الربط الكهربائي بين مصر والسودان، والذي قال "إنه سيشهد إنجازات كبيرة خلال شهر أبريل مع وصول المعدات المصرية للشركة السودانية للكهرباء، ليقفز حجم الربط الكهربائي من (٧٠) إلى (٣٠٠) ميجاوات، ليصل تدريجياً إلى (١٠٠٠) ميجاوات.

وأضاف السفير حسام عيسى أن اللقاء، الذي وصفه بالشفاف والصريح والتوافقي، تطرق لعدد من الموضوعات في مجالات التعاون المشترك، من بينها التعاون في مجال السكة حديد والمنح الدراسية والدورات التدريبية.

وفي سياق مختلف، توجه صباح اليوم إلى جمهورية أوغندا رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يرافقه وزير الخارجية المكلف علي الصادق علي ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها رئيس جمهورية أوغندا يوري موسفيني لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك إضافة لمناقشة التحديات التى تواجه تنفيذ إتفاقية سلام جنوب السودان بين الأطراف الجنوبية باعتبار أن السودان وأوغندا من الضامنين لتنفيذ الاتفاق.