الخميس 17 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه أسيوط» يتفقد محطة المعابدة الجديدة

رئيس «مياه أسيوط
رئيس «مياه أسيوط

تفقد اللواء المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب الصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وبصحبته عدد من مهندسي الشركة واستشارى تنفيذ المشروعات، مشروع إنشاء محطة مياه المعابدة الجديدة بمركز أبنوب بطاقة 31 ألف م٣/ يوم، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٢٢٠ مليون جنيه، ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية الهادفة إلى تطوير قرى الريف المصري، والتي استهدفت إنشاء وتوسعات عدد 6 محطات مياه مرشحة كبرى بمحافظة أسيوط بمراكز (منفلوط– أبوتيج– أبنوب– صدفا– ديروط– ساحل سليم– الفتح).

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رئيس «مياه أسيوط

وأكد رئيس الشركة، في أثناء الجولة التفقدية، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لنهو الأعمال طبقا للمواصفات الفنية المتفق عليها، مع مراعاة حتمية الاستعانة بكافة مهمات السلامة والصحة المهنية التى تحمى العاملين من أى مخاطر قد تلحق بهم في بيئة العمل. 

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رئيس «مياه أسيوط

وشدد على أهمية المتابعة الدورية لموقع العمل بصورة حية لحصر أهم المعوقات ومواجهة مستجدات العمل أولاً بأول دون الإخلال بالجدول الزمني المعد لنهو الأعمال التنفيذية للمشروع، مع أهمية مطابقة المعدل التنفيذي للأعمال على أرض الواقع مع المقرر الوصول إليه في الجدول الزمنى طبقًا لمضي كل فترة زمنية، لزيادة معدل الإنجاز وتلاشى أى تعارض يحول دون إنهاء الأعمال وتحقيق الاستفادة المرجوة من 31 ألف م٣ مياه تنتجها المحطة بصفة يومية لخدمة ما يزيد على 100 ألف مستفيد من أبناء مركز أبنوب.

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رئيس «مياه أسيوط

وأشار رئيس الشركة إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود لإنجاز العمل في أسرع وقت طبقًا للجدول الزمني وبالمواصفات القياسية المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الموظفين.

رئيس �مياه أسيوط
رئيس �مياه أسيوط
رئيس �مياه أسيوط
رئيس �مياه أسيوط
رئيس �مياه أسيوط
رئيس �مياه أسيوط
محافظة اسيوط الوادي الجديد الصرف الصحي مستجدات محافظة أسيوط السلامة والصحة المهنية مبادرة حياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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