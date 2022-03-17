لو فاتك التريند.. أبرز القضايا التي تصدرت محركات البحث: «البابا شنودة وأبو جبل»

دومًا ما تتصدر قضايا هامة تشغل المواطنون محركات البحث، وتتصدر اهتماماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح متصدرة محركات البحث، الذي يُظهر بالترتيب حجم عمليات البحث على المواقع المختلفة، لذا ترصد "لكم" الدستور أبرز التريندات على مدار الساعات الماضية، والتي شغلت عقل المصريين.

مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع أحداث مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 36، بشكل كبير مع أحداث المسلسل المختلفة ويشيد معجبيها بأداء الفنانين، حيث لاقت نجاح منذ انطلاق أولى أجزائها.

وتدور أحداث مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 36، حول مصالحة عبير ومريم، لتعترف الأولى بخطئها، وعلم جابر بعلاقة إبراهيم و عبير.

فيما تشهد أحداث مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث الحلقة 36، القبض على داوود وطارق، بتهمة بيع لحوم فاسدة.

وفاة سارة القحطاني

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بخبر وفاة نجمة مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تطبيق تيك توك "ساز القحطاني" أو كما تسمى في تيك توك ساز عن 22 عامًا فقط.

وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لخبر وفاتها المفاجئ الذي صدم جميع متابعيها، حيث توفيت في حادث سير.

الذكرى العاشرة لرحيل البابا شنودة

وفي السياق ذاته، ظهر البابا شنودة ضمن الأكثر بحثا على جوجل، ليتصدر التريند بشكل ملحوظ وذلك في ذكرى رحيله، فنظرًا لمكانته الكبيرة في قلوب المصريين احتل البابا شنودة مواقع التواصل الاجتماعي بكلماته المؤثرة ومواقفه النبيلة وأبرز المحطات في حياته والتي شكلت فارقًا كبيرًا في حياة جميع محبيه.

محمد أبو جبل وتعاقده مع نادي سعودي

انتشرت أخبار خلال الأيام الماضية، حول حسم نادي النصر، التعاقد مع محمد أبو جبل خلال الفترة الحالية، لكي ينتقل إلى الفريق الأصفر في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي، لذا تصدر محمد أبو جبل تريند جوجل، لاهتمام متابعي الرياضة به هذه الفترة.

ومن جوجل تريند إلى “تويتر”، تصدّرت عدة تريندات اهتمامات المصريين بشكلٍ ملحوظ.

أحمد حلاوة يطمئن جمهوره على صحته

ظهر الفنان أحمد حلاوة وهو يطمئن جمهوره في بث مباشر على حالته الصحية بعد شائعات عدة طالته وحديث البعض عن وفاته بسبب فيروس كورونا، لكنه نفى الأمر، ليتصدر بعد ذلك محركات البحث على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

حفل بي تي إس

حققت فرقة البوب الكورية الشهيرة BTS رقماً قياسياً جديداً في سجل الفعاليات المنقولة مباشرة على شاشات دور السينما، حيث حطمت الأرقام بعائدات بلغت 32.6 مليون دولار من بث حفلها الذي أقيم في سيؤول وبث في صالات السينما في جميع أنحاء العالم.

محمد رمضان ينفي امتلاكه طائرة خاصة

نفى الفنان المصري محمد رمضان امتلاكه طائرة خاصة، موضحاً مصدر الطائرات الخاصة التي يظهر بداخلها في العديد من منشوراته عبر السوشيال ميديا، والتي تسببت بعضها في إثارة الكثير من الجدل.

وعلى الجانب الآخر، كان الجدل الدائر في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي هو شراء السلع الأساسية من منافذ بيع القوات المسلحة والتي تم توفيرها بأسعار مخفضة بنسب 60 بالمئة تقريبًا، ما جعل الجميع يتوافدون على مختلف المقار الخاصة بالجيش ووزارة الداخلية، حيث حصلت هذه المبادرات على إشادة شديدة من جموع الشعب المصري الذين اعتبروها خطوة ممتازة في ظل جشع التجار ومحاولة احتكار السلع الاستراتيجية في مختلف محافظات مصر.