الكنيسة الكاثوليكية تُحيى ذكرى القديس باتريك الأسقف

تٌحيى الكنيسة الكاثوليكية اليوم، ذكرى القديس باتريك الأسقف، إذ روى الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلاً: ولد باتريك في الجزء البريطاني من الإمبراطورية الرومانية القديمة في عام 385 م. كان والده، كالبورنيوس، مسؤولًا رومانيًا وكان أيضًا شماسًا في كنيسته المحلية. كانت حياة باتريك سلمية إلى حد ما حتى سن 16، عندما غيّر حدث دراماتيكي حياته بشكل كبير.

وأضاف: قامت مجموعة من المغيرين الأيرلنديين باختطاف العديد من الشباب - بمن فيهم باتريك البالغ من العمر 16 عامًا - وأخذوهم على متن سفينة إلى أيرلندا ليتم بيعهم في عبودية. بعد وصول باتريك إلى أيرلندا، ذهب للعمل كعبد لقائد أيرلندي يدعى ميلشو، يرعى الأغنام والماشية على جبل سليميش ، الذي يقع في مقاطعة أنتريم بأيرلندا الشمالية. عمل باتريك بهذه الصفة لمدة ست سنوات واستمد قوته من الوقت الذي أمضاه في الصلاة. لقد كتب: "إن حب الله وخوفه قد نما في نفسي أكثر فأكثر، مثلما فعل الإيمان، وأثيرت روحي، حتى في يوم واحد، قلت ما يصل إلى مائة صلاة وفي الليل، نفس الشيء تقريبًا ... صليت في الغابة وعلى الجبل، حتى قبل الفجر، ولم أشعر بأي أذى من الثلج أو الجليد أو المطر..

واستكمل: ثم، في أحد الأيام، ظهر له ملاك باتريك الوصي، فيكتور، في صورة إنسانية، وتجلت فجأة في الهواء بينما كان باتريك في الخارج. أخبر فيكتور باتريك: "من الجيد أنك كنت صائماً وتصلي. سوف تذهب قريباً إلى بلدك؛ سفينتك جاهزة.

وتابع: ثم أعطى فيكتور باتريك توجيهات حول كيفية بدء رحلته التي تبلغ 200 ميل إلى البحر الأيرلندي للعثور على السفينة التي ستعيده إلى بريطانيا. نجا باتريك من العبودية وجمع شمله مع أسرته، بفضل توجيهات فيكتور على طول الطريق.

وأضاف: بعد أن عاش باتريك بعدة سنوات مع أسرته، تواصل فيكتور مع باتريك من خلال حلم. أظهر فيكتور باتريك رؤية درامية جعلت باتريك يدرك أن الله كان يدعوه للعودة إلى أيرلندا ليعظ برسالة يسوع المسيح الإنجيلية هناك.

واستطرد: وسجل باتريك في إحدى رسائله: "وبعد سنوات قليلة ، كنت مرة أخرى في بريطانيا مع والديّ ، ورحبوا بي كإبن ، وسألوني ، إيمانيًا ، أنه بعد المحن العظيمة التي تحملتها ، يجب ألا أذهب في أي مكان آخر بعيدًا عنهم ، وبالطبع هناك ، في رؤية الليل ، رأيت الرجل الذي كان اسمه فيكتور قادمًا من أيرلندا بأحرف لا حصر لها ، وأعطاني أحدهم ، وقرأت بداية خطاب: "صوت الأيرلنديين" ، وكما كنت أقرأ بداية الرسالة ، بدت في تلك اللحظة لسماع أصوات أولئك الذين كانوا بجانب غابة فوكلوت القريبة من البحر الغربي ، وكانوا يبكون إذا بصوت واحد: "نحن نتوسل إليكم ، أيها الشباب القدوس ، أن تأتي وتسير مرة أخرى بيننا". لقد تأثرت بشدة في قلبي حتى لا أستطيع القراءة، وهكذا استيقظت، شكراً لله لأن الرب بعد عدة سنوات منحهم الله وفقًا لبكائهم.

وتابع: اعتقد باتريك أن الله قد دعاه للعودة إلى أيرلندا لمساعدة الناس الوثنيين هناك من خلال إخبارهم رسالة الإنجيل ومساعدتهم على التواصل مع الله من خلال العلاقات مع يسوع المسيح. لذا فقد ترك حياته المريحة مع عائلته وراءه وأبحر إلى فرنسا للدراسة ليصبح كاهنًا في الكنيسة. بعد تعيينه أسقفًا، توجه إلى أيرلندا لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الدولة الجزيرة حيث كان مستعبدًا قبل سنوات.

واختتم: لم يكن من السهل على باتريك إنجاز مهمته. قام بعض الأشخاص الوثنيين باضطهاده وسجنوه مؤقتًا، وحاولوا قتله عدة مرات. لكن باتريك سافر في جميع أنحاء أيرلندا لمشاركة رسالة الإنجيل مع الناس، وجاء كثير من الناس إلى الإيمان بالمسيح بعد سماع ما قاله باتريك. لأكثر من 30 عامًا، خدم باتريك شعب أيرلندا، وأعلن الإنجيل، ومساعدة الفقراء، وشجع الآخرين على اتباع مثاله عن الإيمان والمحبة في العمل. لقد نجح بأعجوبة: أصبحت أيرلندا أمة مسيحية نتيجة لذلك.ورقد في الرب يوم 17 مارس عام 461م