محافظ المنيا يشهد طابور العرض لمديريات الخدمات والوحدات المحلية

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الخميس، طابور العرض الرياضي لمديريات الخدمات وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 103، والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء رضا إسماعيل، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من رجال الدين بالمحافظة.

وشهد الحضور عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية على أنغام الأغاني الوطنية على كورنيش النيل الذي تزين بالأعلام المصرية.

شارك في طابور العرض: مديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وإدارة السياحة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن التسعة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الري والموارد المائية وهيئة الإسعاف، وشركة توشيبا العربي.

ويتقدم محافظ المنيا بخالص التهانئ للقيادة السياسية ولأهالي محافظة المنيا، بمناسبة العيد القومي "103" للمحافظة، والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

كما يتقدم المحافظ بخالص التحية والإعزاز والتقدير لشهداء الوطن بصفة عامة، والشهداء من أبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، والذين ضحوا بحياتهم فداءً له.

وأشار المحافظ، إلى أنه في هذا اليوم الخالد في تاريخ المحافظة، شارك أبناء محافظة المنيا البواسل في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، حيث قدم أهالي المحافظة وخاصة مركزي دير مواس وملوي أرواحهم فداءً لعزة وكرامة الوطن، موضحًا أننا نستلهم ممن سبقونا من أبناء الوطن روح الكفاح والعمل والجد لتحقيق الرخاء لوطننا الغالي ضمن جهود القيادة السياسية لإحداث تنمية شاملة في كافة ربوع الوطن.

وأضاف: أن “أبناء المحافظة قدموا بالأمس ملحمة وطنية نستكملها اليوم في حربنا الحالية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الإرهاب والفقر-وإحداث التنمية الحقيقية في ربوع وطننا الغالي مصر، حيث نحتفل هذا العام ونحن نسابق الزمن في تنفيذ 1804 مشروعات في 16 قطاعًا خدميًا، لخدمة أهالينا في المراكز والقرى والمدن، ضمن المرحلة الاولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهو ما يعد ترجمة فعلية لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحظى محافظة المنيا، بتطوير 5 مراكز مستهدفة بإجمالي 192 قرية و757 تابعًا، كما تم إدراج مركزي سما لوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة بإجمالي 102 قرية”.

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي

عرض أحتفالات المنيا بعيدها القومي