الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا الفنانة سميرة صدقى 15 يومًا

الفنانة سميرة صدقى
الفنانة سميرة صدقى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من فيلا الفنانة سميرة صدقى بمنطقة الهرم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، عن أن مدير أعمال الفنانة وأحد أقاربها وراء ارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد تعرض فيلا الفنانة سميرة صدقي للسرقة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين عدم وجود كسر بمنافذ الفيلا، وأن السارق استولى على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من خزينة بالفيلا.

بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن وكيل أعمال الفنانة، وأحد أفراد أسرته وراء السرقة، حيث استخدما مفتاحًا في الدخول للفيلا خلال غياب الفنانة عنها، وبضبطهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين سرقة مشغولات ذهبية الفنانة سميرة صدقي

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وائل لطفي

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