حبس عاطل ضبط بـ3 كيلو بانجو و«فرد خرطوش» في الخانكة

قررت نيابة الخانكة، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه لحيازته كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى بمنطقة الخانكة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تمكنت من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، لممارسته نشاط إجرامي وحيازته سلاحا ناريا فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، والإتجار بالمواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث المركز بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

جرى إخطار اللواء محمد عنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، وبالمعاينة تبين ضبط "خ. ن م"، 33 سنة، عاطل، مقيم أبو زعبل دائرة المركز، بحوزته (سلاح ناري فرد خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر البانجو تزن حوالي 3 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية تجارته، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف للتواصل معه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق